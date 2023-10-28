ميونيخ (ألمانيا): دكّ بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثُمانيّة نظيفة بين "هاتريك" للمهاجم الإنكليزي هاري كاين السبت، ليرتقي موقتا الى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 23 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الذي يستضيف فرايبورغ الاحد.

وفي مباراة شهدت ثلاث حالات طرد، جاء فوز الفريق البافاري بثلاثية للإنكليزي هاري كاين (51 و69 و88)، وثنائيتين للوروا سانيه (56 و64) وجمال موسيالا (60 و76)، وهدف سابع للمخضرم توماس مولر (71).

كانت النتيجة مذلّة لدارمشتات المتواضع الذي كان يبحث عن إفساد عودة الحارس المخضرم لبايرن مانويل نوير بعد غياب قرابة 12 شهراً عن الملاعب.

وهذه المباراة الأولى التي يخوضها نوير مع النادي البافاري منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أمام شالكه. شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرّض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على إثرها لعملية جراحية في 10 كانون الاول/ديسمبر.

وبهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى الصدارة في انتظار مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورغ الأحد، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

مباراة صاخبة وتاريخية

وكانت بداية المباراة صاخبة، إذ تلقى أصحاب الأرض ضربة قوية بطرد يوزوا كيميش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة بعدما ارتكب خطأ على مهاجم دارمشتات.

لكن الكارثة حلّت بعد ذلك بالفريق الضيف، إذ تلقى طرداً أولاً للألباني كلاوس غياسولا عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بعدما أعاق النمسوي كونراد لايمر (21).

وفي لقطة مشابهة، تعرّض كاين لإعاقة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة قبل أن يطرد اللاعب الكرواتي ماتيي مالييكا، ويكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين (41).

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن هذه المباراة باتت ثاني مواجهة في تاريخ الدوري الألماني تشهد حالتي طرد في أول 21 دقيقة، بعد العام 1999 في مباراة هيرتا برلين ضد فولفسبورغ خلال أول 14 دقيقة، والأولى في تاريخ البوندسليغا تُرفع فيها 3 بطاقات حمراء في الشوط الأول.

وإذ كان الشوط الأول عقيماً، كان الثاني غزيراً بالأهداف، إذ كثّف البافاريون هجماتهم مستغلين التفوّق العددي.

وكان لهم ذلك بافتتاح التسجيل بعد عرضية متقنة من المغربي نصير مزراوي قابلها كاين برأسية في الشباك (51).

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن كاين بات اول لاعب يخوض موسمه الأول في البوندسليغا ويسجل 12 هدفاً في أول 9 مباريات، في سابقة بتاريخ الدوري الالماني.

وما هي إلا خمس دقائق حتى أضاف سانيه الثاني عندما أكمل في المرمى عرضية أرضية من الجهة اليمنى حوّلها لايمر (56).

وجاء الثالث عندما نفّذ كاين ركلة حرة خادعة مرّر من خلالها الكرة إلى موسيالا الذي سدّد في الشباك بسهولة (60).

وتواصل مهرجان الأهداف البافارية بهدف رابع سجّله سانيه أيضاَ من تصويبة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء (64)، قبل أن يصدم كاين الجميع بتسديدة رائعة من منتصف الملعب أثناء تقدم حارس دارمشتات، مسجلاً هدفاً خامساً رائعاً (69).

وسرعان ما ألحقه مولر البديل بهدف سادس، بعدما تابع عرضية من مزراوي في الشباك (71)، وأتبعه موسيالا بالسابع (76)، لكن التوقيع الأخير كان لكاين الذي أحرز الـ"هاتريك" والهدف الثامن لفريقه.