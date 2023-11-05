نيويورك: احتفظ بوسطن سلتيكس بسجله النظيف في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) بعدما قاده جايسون تاتوم بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة للفوز على مضيفه بروكلين نتس 124 114 السبت.

ويُعد سلتيكس الفريق الوحيد بلا خسارة هذا الموسم، وقد برز في صفوفه ايضًا جايلن براون مع 23 نقطة ولاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 22، ليرفع سلتيكس حامل اللقب 17 مرة رصيده الى 5 انتصارات من 5 مباريات في صدارة المنطقة الشرقية.

وقال تاتوم "إنهم يمثلون تحديات مختلفة. يلعبون بسرعة ويسجلون العديد من الثلاثيات، لذلك كان هذا اختبارًا جيدًا لنا خارج ارضنا لمعرفة ذلك". وأضاف "أحببت الطريقة التي أنهينا بها المباراة".

تاتوم

أصبح تاتوم، 25 عامًا، أصغر لاعب في تاريخ سلتيكس يصل إلى 10000 نقطة في مسيرته.

وأشار تاتوم حول انجازه الشحصي "هذا أمر استثنائي. هذا رائع".

وتابع "لقد كنت محظوظًا بكوني في ناد رائع... آمل أن يكون لدي المزيد للمضي قدمًا والمزيد من المباريات لأفوز بها".

وتألق ايضًا في صفوف سلتيكس لاعب الجناح الجديد جرو هوليداي الذي التحق بالفريق بعد صفقتي تبادل مسجلا 18 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وتسع متابعات.

وبقي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بعد مباراة واحدة من سلتيكس بعد فوزه على فينيكس صنز 112 100.

وتألق لاعب الارتكاز جويل إمبيد محرزًا 26 نقطة مع 11 متابعة كما أضاف كيلي أوبر 25 نقطة وتوبياس هاريس 18 نقطة و10 متابعات وتايريس ماكسي 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة في عيد ميلاده الـ 23.

وسجّل كيفن دورانت للفريق الخاسر 31 نقطة مع ثماني متابعات.

من ناحية أخرى، تعملق الصربي نيكولا يوكيتش مع 28 نقطة و16 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ليقود دنفر ناغتس حامل اللقب للفوز على شيكاغو بولز 123 101.

وانتزع ناغتس صدارة المنطقة الغربية بستة انتصارات وخسارة واحدة. وبرز ايضا في صفوفه مايكل بورتر بـ 27 نقطة وآرون غوردون بـ 15 نقطة و12 متابعة.

وقاد الالماني فرانز فاغنر مسجلًا 26 نقطة وباولو بانكيرو 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة فريقهما اورلاندو ماجيك للفوز على ضيفه لويس انجليس ليكرز 120 101.

وسجّل لليكرز انتوني ديفيس 28 نقطة مع 13 متابعة و7 حائط صد "بلوك شوت"، وأضاف ليبرون جيمس 24 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.