إيلاف من بيروت: بينما كشف مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، قتلت "معاون مسؤول الملف الفلسطيني" في الحزب المدعوم من إيران، تم التوصل إلى مزيد من المعلومات.

فمن هو حسن بدير؟

أفادت مصادر بأن حسن بدير، هو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله، وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب.

وأضافت أن المستهدف كان يتولى التنسيق سابقا مع نائب رئيس حركة حماس السابق صالح العاروري.

كما أوضحت أن عمله لا يقتصر فقط على العلاقة مع الفلسطينيين في لبنان، بل في الضفة الغربية أيضاً.

كذلك تم تسريب صورة لبدير يجلس في طائرة مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتلته أميركا عام 2020.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم أنه "شنّ غارة جوية استهدفت عنصرا في حزب الله، أرشد مؤخرا عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين".

ثم كشف لاحقا هويته، لافتا إلى أنه يدعى حسن بدير، ومشيرا إلى أنه عنصر في حزب الله وفيلق القدس الإيراني أيضا.

غارات على الضاحية والجنوب

يذكر أن تلك الغارة على الضاحية ليست الأولى، إذ قصفت إسرائيل كذلك لأول مرة منذ اتفاق وقف النار تلك المنطقة التي كانت تعد معقلاً حصيناً لحزب الله يوم الجمعة الماضي (28 مارس)، زاعمة أنها ضربت مبنى يستخدمه حزب الله "لتخزين مسيّرات".

أتت تلك الغارة حينها ردا على صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، في عملية لم تتبنها أي جهة، ونفى حزب الله وقتها مسؤوليته عنها.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، تاريخ دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ لم تتوان القوات الإسرائيلية عن ضرب مواقع في الجنوب اللبناني.

كما رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود.