Cancún (المكسيك): تغلبت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية عالميًا على البيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى لتبلغ نهائي دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب والمقامة في كانكون المكسيكية، حيث ستُواجه الاميركية جيسيكا بيغولا.

ومن خلال فوزها على بطلة أستراليا المفتوحة، حرمت شفيونتيك نظيرتها سابالينكا من تحقيق الفوز الذي كان سيضمن لها صدارة التصنيف العالمي مع نهاية العام.

كما باتت بطلة فرنسا المفتوحة، شفيونتيك، قادرة على انتزاع صدارة التصنيف للعام الثاني تواليًا في حال فوزها على بيغولا في المباراة النهائية الإثنين.

وقالت شفيونتيك "أشعر أن الطريق لا تزال طويلة لأنني أشعر أن مباراة الغد ستكون الأصعب".

وتابعت "يمكننا التحدث عن ذلك غدًا بعد المباراة. سأواصل القيام بما كنت أفعله".

وكانت سابالينكا جرّدت شفيونتيك من صدارة التصنيف قبل شهرين، وستحتفظ به فقط في حالة واحدة وهي فوز بيغولا في النهائي.

وكانت بيغولا تغلبت على مواطنتها كوكو غوف 6 2 و6 1 في غضون ساعة السبت في المواجهة الاخرى من الدور نصف النهائي، محققة فوزها التاسع تواليًا.

المواجهات المباشرة

وتتقدم شفيونتيك 5 3 في المواجهات المباشرة مع بيغولا، الا انّ الاخيرة فازت بإثنتين من المواجهات الثلاث التي جمعتهما هذا العام، وذلك في كأس يونايتد ثمّ في نصف نهائي دورة مونتريال في آب/أغسطس الماضي، قبل ان تهزمها شفيونتيك في نهائي دورة الدوحة.

وقالت شفيونتيك "لا أستطيع حقاً أن أخبرك بمفاتيح المباراة. سأعمل على ذلك".

وأرجئت المباراة النهائية الى يوم الاثنين بسبب الامطار التي تسببت بفوضى عارمة في جدول مباريات الاسبوع على الملاعب المفتوحة في كانكون، ومن ضمنها ايقاف مباراة شفيونتيك وسابالينكا بعد انطلاقها بثلاثة أشواط مساء السبت.

وكانت شفيونتيك متقدمة 2 1 على ارسالها عندما استُؤنف اللعب الاحد، وتمكنت البولندية من كسر إرسال منافستها لمرة واحدة في المجموعة الاولى.