لندن: تخوض إنكلترا مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا في ملعب ويمبلي خلال شهر آذار/مارس المقبل ضمن تحضيراتها لخوض كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين.

وضمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت بطاقة تأهلهم الى نهائيات البطولة القارية قبل جولتين على نهاية التصفيات، وذلك بعد فوزهم الشهر الماضي على إيطاليا 3 1 في إعادة لنهائي نسخة 2020 الذي خسره "الأسود الثلاثة" في ويمبلي بركلات الترجيح.

وتحل البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، على ويمبلي في 23 آذار/مارس قبل أن يتواجه الإنكليز على الملعب ذاته مع بلجيكا، الضامنة أيضاً لتأهلها الى النهائيات القارية، في 26 منه.

وتختتم إنكلترا مشوارها في التصفيات بمواجهة ضيفتها المتواضعة مالطا في 17 الحالي، قبل السفر بعدها بثلاثة أيام الى مقدونيا الشمالية.

ساوثغيت

وأعرب ساوثغيت عن سعادته لخوض مباراتين قويتين في آذار/مارس في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أوروبا ، وقال: من المهم استغلال كل فرصة من أجل اختبار أنفسنا ضد منافسين من الطراز الرفيع.