ليفركوزن (ألمانيا): استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه السابع توالياً وجاء على حساب ضيفه أونيون برلين وصيف القاع 4 0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة.

وحقق باير ليفركوزن فوزه السابع توالياً والعاشر في الدوري هذا الموسم مقابل تعادل يتيم، ورفع رصيده في المركز الاول إلى 31 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الاخيرة والذي تصدر موقتاً بفوزه على هايدنهايم 4 2 السبت.

وتابع اونيون برلين، رابع الموسم الماضي والذي يخوض منافسات مسابقة دوري ابطال أوروبا، نزيف النقاط منذ بداية الموسم حيث لم يذق طعم الفوز في مختلف المسابقات منذ 26 آب/أغسطس وفوزه على دارمشتات 4 1 في المرحلة الثالثة، في سلسلة تعرض خلالها لـ 13 هزيمة، منها تسع توالياً في الدوري، مقابل تعادل قبل أربعة أيام أمام نابولي الإيطالي 1 1 في الجولة الرابعة من المسابقة القارية الأم.

نجح ليفركوزن الذي يشرف عليه المدرب الإسباني تشابي ألونسو في افتتاح التسجيل بعد 23 دقيقة من صافرة البداية اثر لعبة مشتركة بين نجم الكرة الالمانية الصاعد فلوريان فيرتز الذي مرر كرته الحاسمة الـ 18 في مختلف المسابقات هذا الموسم، والإسباني أليخاندرو غريمالدو الذي سجل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم بعدما دخل المنطقة على الجهة اليسرى وسدد في الزاوية المعاكسة.

وتعرض نادي العاصمة لنكسة ثانية بعد دقيقة من اهتزاز شباكه باصابة مدافعه المخضرم الإيطالي ليوناردو بونوتشي (36 عاما) الذي غادر الملعب وحلّ بدلا منه روبن كنوخيه.

وضاعف باير ليفركوزن النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل رأسية مدافعه العاجي أوديلون كوسونو الذي تابع تمريرة يوناس هوفمان (57)، قبل أن يمرر الاخير كرة جديدة داخل المنطقة تابعها قوية المدافع الآخر جوناثان تاه في الشباك (73).

واضاف ليفركوزن الرابع بعدما افتتح النيجيري نايثن تيلا رصيده بعد ست مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم عقب هجمة مرتدة قادها من منتصف الملعب وانهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في زاوية مقفلة داخل المنطقة (83).