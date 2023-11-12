برشلونة: سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب وقاده لفوز صعب على ضيفه ألافيس 2 1 الاحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفك ليفاندوفسكي بهدفيه في الدقيقتين 53 و77، ردا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاما) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 أيلول/سبتمبر عندما سجل ايضاً هدفين في الفوز على سلتا فيغو 3 2 في المرحلة السادسة.

ورفع برشلونة الذي كان مطالباً بالفوز محلياً للبقاء بمنأى عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 28 نقطة بفوزه على فياريال 3 1 مع مباراة أقل لنادي العاصمة، رصيده إلى 30 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مفاجأة هذا الموسم والفائز على رايو فايكانو 2 1 السبت، ونقطتين عن غريمه اللدود ريال مدريد الثاني الفائز على فالنسيا 5 1 في اليوم ذاته.

عودة برشلونة إلى سكة الانتصارات

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 0 1 في الجولة الرابعة، وقبلها في كلاسيكو اسبانيا أمام ريال 1 2 في المرحلة الحادية عشرة، تخللهما فوزا صعبا ايضاً على ريال سوسييداد 1 0 في المرحلة الماضية.

وادخل تشافي هرنانديس مدرب برشلونة 6 تغييرات مقارنة مع مباراة دانييتسك، ابرزها ابقاء غافي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء، والزج ببيدري وفيرمين لوبيس ولامين جمال والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس بين عدة.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى اهتزت شباك النادي الكاتالوني على ارضه بعد 18 ثانية فقط بعدما قُطعت الكرة من الالماني إلكاي غوندوغان لتصل إلى خافيير لوبيس الذي مررها إلى أوكوروديون داخل المنطقة تابعها بتسديدة مرت بين قدمي الحارس الالماني مارك أندري تير شتيغن.

قال بيدري لشبكة "موفيستار" عن تأخر فريقه بهدف في الثواني العشرين الاولى للمرة الثانية هذا الموسم "عندما تبدأ متأخرا، كما حدث لنا عدة مرات هذا الموسم، عليك أن تسبح عكس التيار".

وتابع "لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بعد عدة نتائج معقدة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نستمر على هذا المنوال، ونحصل على النقاط الثلاث".

وادرك برشلونة التعادل مع بداية الشوط الثاني بعد لعبة مشتركة بين جمال والفرنسي جول كونديه على الجهة اليمنى، ليمرر الاخير عرضية نحو علامة الجزاء تطاول لها ليفاندوفسكي رأسية في الشباك (53).

وخطف حامل اللقب النقاط الثلاث بعد خطأ من المدافع المغربي عبدالكبير أبكار على البديل توريس ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي قوية في وسط المرمى خادعا الحارس أنتونيو سيفيرا الذي ارتمى الى اليسار (77).

15 فوزاً توالياً لأتلتيكو في معقله

ولخص المدرب لويس غارسيا هزيمة فريقه ألافيس الذي بات يقبع في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط قائلا "حزين، حزين للغاية".

وأردف "المفتاح هو في الشوط الأول، لو كانت النتيجة 2 0 أو 3 0، فهي قصة مختلفة".

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكةالانتصارات بفوزه على ضيفه فياريال 3 1، معززا مركزه الرابع بعد تحقيقه فوزه الخامس عشر تواليا في عقر داره في الدوري، وهو رقم قياسي في تاريخ نادي العاصمة مدريد.

وقلب أتلتيكو الذي كان خسر أمام لاس بالماس 1 2 في المرحلة الماضية وسحق سلتيك الاسكتلندي بسداسية نظيفة لينتزع صدارة مجموعته في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تأخره بهدف للمهاجم جيرار مورينو (20)، إلى فوز بثلاثية تناوب عليها البلجيكي أكسيل فيتسيل (45+1) والفرنسي أنطوان غريزمان (80) في ثامن أهدافه في "ليغا" هذا الموسم، والبديل البرازيلي صامويل لينو (85).

وتعادل إشبيلية مع ضيفه ريال بيتيس 1 1.

وتقدم بيتيس بفضل أيوزي بيريس (72)، وعادل إشبيلية عبر الكرواتي إيفان راكيتيش بتسديدة من خارج المنطقة (79).