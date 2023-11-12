لندن: أعاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على ضيفه برنتفورد 3 0 الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ما سمح له بالصعود الى المركز الثاني.

ودخل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى اللقاء على خلفية التعادل في المرحلة الماضية أمام لوتون تاون 1 1 والخسارة على أرض تولوز الفرنسي 2 3 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ما جعل الفوز على برنتفورد هاماً جداً لاسيما أن اختباراً شاقاً ينتظر "الحمر" في المرحلة المقبلة بعد نافذة المباراة الدولية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر في 25 الحالي.

وبعد الغاء هدفين للأوروغواني داروين نونييس بعد تدخل "في أيه آر" بداعي التسلل، أهدى صلاح فريقه التقدم في الدقيقة 39 بعد خسارة الكونغولي يوان ويسا الكرة في منتصف ملعب فريقه لتصل الى ترنت ألكسندر أرنولد الذي مررها الى نونييس، ليوصلها الأخير الى "الفرعون" المصري الذي أودعها الشباك.

الضربة القاضية

وحسم المهاجم المصري النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله هدفه الثاني في اللقاء والعاشر في الدوري هذا الموسم والـ198 بألوان ليفربول منذ انضمامه اليه عام 2017، وهذه المرة بعد تمريرة من اليوناني كوستاس تسيميكاس (62)، قبل أن يوجه البرتغالي ديوغو جوتا الضربة القاضية للضيوف بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى (74).

وبفوزه الثامن للموسم، رفع ليفربول رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي يحل لاحقاً ضيفاً على تشلسي، وأمام أرسنال الفائز السبت على بيرنلي 3 1.

واستفاد فريقا ليفربول وأرسنال من خسارة توتنهام أمام ولفرهامبتون 1 2 السبت، فتقدما عليه بفارق نقطة.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، بقي أستون فيلا قريباً من فرق الطليعة وعوض سقوطه في المرحلة الماضية أمام نوتنغهام فورست (0 2)، بفوزه على ضيفه الجريح فولهام بثلاثة أهداف للأميركي أنتوني روبنسون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27)، والاسكتلندي جون ماكغين (42) وأولي واتكنز (64)، مقابل هدف للمكسيكي راوول خيمينس (70).

برايتون يكتفي بالتعادل

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده الى 25 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة خلف منافسه المقبل توتنهام، فيما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز السادس عشر بعد تلقيه الهزيمة السادسة للموسم.

متأثراً بطرد الألماني من أصل سوري ناصر محمود في الدقيقة 69، اكتفى برايتون بالتعادل للمرحلة الثالثة توالياً وفرّط بفوزه الأول في آخر 6 مراحل وتحديداً منذ تغلبه على بورنموث 3 1 في 24 أيلول/سبتمبر في المرحلة السادسة، وذلك بعد تقدمه على ضيفه شيفيلد منذ الدقيقة السادسة بهدف للعاجي سايمون أدينغرا وحتى الدقيقة 74 حين اهتزت شباكه بهدف التعادل عبر النيران الصديقة لمدافعه آدم وبستر.

وبذلك، رفع برايتون بتعادله الرابع للموسم رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن، فيما نال شيفيلد نقطته الخامسة فقط وترك المركز الأخير لبيرنلي بعد تقدمه عليه بنقطة واحدة.