برلين: يغيب حارس مرمى برشلونة الإسباني ومنتخب المانيا لكرة القدم مارك اندريه تير شتيغن عن المباراتين الدوليتين الوديتين لبلاده ضد تركيا والنمسا بسبب معاناة من "ألم شديد في الظهر" كما اعلن مدربه يوليان ناغلسمان الجمعة في مؤتمر صحافي.

وقال ناغلسمان عشية مواجهة تركيا على الملعب الأولمبي في برلين "سيعود الى برشلونة، ولن يقف بين الخشبات الثلاث غدا. نأمل ان يستعيد كامل صحته بأسرع وقت ممكن".

وأضاف انه لا يعرف في الوقت الحالي الفترة سيغيب عنها تير شتيغن، موضحا "اعتقد بان الامر يتعلق بالجهاز الطبي لبرشلونة".

وكشف ناغلسمان ان اصابة تير شتيغن ظهرت قبل عقده للمؤتمر الصحافي الجمعة وان القرار لاختيار البديل الذي سيلعب اساسيا لم يتخذ بعد، مبرزا أنه في هذا الصدد "سننتظر الحصة التدريبية الأخيرة قبل ان نتخذ قرارا سويا".

وفرض تير شتيغن نفسه اساسيا في غياب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير العائد الى الملاعب بعد فترة غياب دامت قرابة العام لاصابة بكسر في ساقه، لكن لم يتم استدعاؤه الى معسكر المنتخب.

يذكر ان المنتخب الالماني يضم في الوقت الحالي ثلاثة حراس هم كيفن تراب (اينتراخت فرانكفورت)، اوليفر باومان (هوفنهايم) ويانيس بلاسفيتش (لايبزيغ).