الرياض: أكد مصدر داخل نادي الإتحاد السعودي السبت، أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو سيصل إلى مدينة جدة خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقد خلفاً للمدرب البرتغالي المقال نونو إشبيريتو سانتو.

وكان نادي الإتحاد حامل اللقب أعلن إقالة سانتو قبل عشرة أيام، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0 2.

وبحسب المصدر، فإن غاياردو الذي كان مدرباً لنادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، غادر الأرجنتين السبت متجهاً إلى جدة، بحسب ما أكد المصدر نفسه لوكالة فرانس برس.