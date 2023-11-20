برشلونة: تعرّض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لاصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها المانيا الصيف المقبل، كما اعلن النادي الكاتالوني في بيان الاثنين.

وقال برشلونة "يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي" من دون ان يشير الى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الاصابة يتطلب اكثر من ستة اشهر ما يضع مشاركة غافي في كأس اوروبا المقررة من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو 2024 موضع شك كبير.

وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاماً وصاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب شاب عام 2022، للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس اوروبا، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة.

ضربة قاسية

وقال مدرّب منتخب اسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا "هذه ضربة قاسية جداً ولحظات صعبة. بالنسبة للاتحاد، لي أنا، لأصدقائه. لكن الأهم بالنسبة له ولناديه".

تابع دي لا فوينتي "نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا".

وعن ردّ فعل اللاعب الذي وصفه مدرّبه سابقاً بـ"روح" الفريق، قال دي لا فوينتي "لقد كان منكسراً، محبطاً... بين الشوطين بدت غرفة الملابس وكأنها في مأتم".

واحتفظت إسبانيا بصدارة المجموعة الأولى بعدما كانت ضامنة تأهلها بصحبة اسكتلندا، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس والثلاثين في آخر 36 مباراة بيتية في التصفيات القارية.