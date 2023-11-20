بلد الوليد (إسبانيا): تعرّض لاعب الوسط الإسباني اليافع غافي "لإصابة خطيرة" بركبته خلال فوز بلاده على جورجيا 3 1 الأحد ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، قد تبعده عن البطولة القارية الصيف المقبل، بحسب ما أعلن اتحاد بلاده.

وقال الاتحاد الإسباني ان نجم برشلونة الشاب الذي خرج في الشوط الأول تعرّض لـ"إصابة خطيرة في الركبة اليمنى. لكن علينا الانتظار ليتبين مدى خطورتها".

وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاماً للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة.

قال مدرّبه لويس دي لا فوينتي "هذه ضربة قاسية جداً ولحظات صعبة. بالنسبة للاتحاد، لي أنا، لأصدقائه. لكن الأهم بالنسبة له ولناديه".

تابع دي لا فوينتي "نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا".

وعن ردّ فعل اللاعب الذي وصفه مدرّبه سابقاً بـ"روح" الفريق، قال دي لا فوينتي "لقد كان منكسراً، محبطاً... بين الشوطين بدت غرفة الملابس وكأنها في مأتم".

وبحسب الصحف الإسبانية، يعاني غافي من قطع في الرباط الصليبي لركبته، ما سيحرمه من باقي مباريات الموسم مع برشلونة، أولمبياد باريس وكأس أوروبا 2024.