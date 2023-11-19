امستردام: لحق المنتخب الهولندي بركب المتأهلين إلى بطولة كأس أوروبا 2024، بفوزه على ضيفه الإيرلندي 1 0 ضمن تصفيات المجموعة الثانية السبت، قبل جولتين من نهاية المنافسات.

ويدين "الطواحين" بهذا الفوز إلى هدف لاعب هوفنهايم الألماني فوت فيخهورست في الدقيقة 12، ليرفع رصيد هولندا إلى 15 نقطة في المركز الثاني، خلف فرنسا المتصدرة والضامنة تأهلها والتي حققت فوزاً تاريخياً على جبل طارق بنتيجة 14 0.

وافتتح فيخهورست التسجيل لهولندا في الدقيقة 12، عندما استلم من منتصف الملعب كرة مررها له ستيفان دي فري مع انطلاقة هجمة مرتدة سريعة، فتقدّم بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في سقف المرمى عجز الحارس الإيرلندي غافن بازونو عن صدّها.