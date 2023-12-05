مانشستر (المملكة المتحدة): قرّر شيفيلد يونايتد، القابع في ذيل ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، التخلي عن مدربه بول هيكينغبوتم والاستعانة مجدداً بكريس وايلدر، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء.

وبات هيكينغبوتم (46 عاماً) أول مدرب يخسر منصبه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، نتيجة فشل شيفيلد في تحقيق أكثر من فوز واحد في 14 مباراة خاضها حتى الآن.

وأشاد الرئيس التنفيذي ستيفن بيتيس بـ"احترافية وتفاني" هيكينغبوتم، معتبراً أن الفريق بحاجة الى "دفع" في صراعه من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

واستلم هيكينغبوتم المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ونجح في قيادة الفريق للصعود الى الدوري الممتاز الموسم الماضي في تجربته الثانية معه، بعد أولى بشكل موقت عام 2021 خلفاً لوايلدر بالذات، لكنه فشل في تجنيبه الهبوط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وتأتي الإقالة من النادي الذي يملكه منذ 2013 الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق السبت على يد الجريح الآخر بيرنلي 0-5 والتي كانت الحادية عشرة في 14 مباراة حتى الآن.

الاستعانة بوايلدر

وهاجم جمهور شيفيلد المدرب بعد الخسارة الثقيلة على أرض بيرنلي في تصرّف "محق" بحسب تقييم هيكينغبوتم الذي قال "من حق المشجعين أن يصرخوا (في وجهه) للقول +هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية+. كنت أغني معهم تقريباً في لحظة من اللحظات".

وبعد التخلي عن مدرب بارنسلي وليدز يونايتد السابق، استعان شيفيلد مجدداً بوايلدر (56 عاماً) الذي تولى الاشراف عليه بين 2016 و2021 وقاده خلال تلك الفترة في الصعود من دوري المستوى الثالث "ليغ وان" الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" عام 2017 ثم الى الدوري الممتاز في نهاية موسم 2018-2019.

وقال وايلدر "بكل بساطة، لم يكن بإمكاني رفض هذه الفرصة. تماماً كما حدث في عام 2016، عندما يلجأ اليك هذا النادي، لا يمكنك تفويت هذه الفرصة".

وتابع "هذا شيفيلد يونايتد، إنه فريقي وأنا سعيد بالعودة. نجد أنفسنا في موقف صعب، أتفهم ذلك، لكن أعتقد أني قادر على إحداث فارق".

ورأى بيتيس أن وايلدر كان "أفضل خيار ممكن لتغيير حظ +بلايدز+ (لقب شيفيلد)".

ويتحضر شيفيلد لاستضافة ليفربول الثاني الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.