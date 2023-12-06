لندن: عزّز ليفربول موقعه في المركز الثاني للدوري الانكليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2 0 الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة.

وسجّل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (37) والبولندي دومينيك سوبوسلاي (90+4) هدفي ليفربول.

ودخل "ريدز" إلى اللقاء بعدما أفلت بأعجوبة من فخ ضيفه فولهام الاحد الماضي عندما حوّل تخلفه 2 3 قبل 10 دقائق من النهاية الى فوز مجنون 4 3.

ورفع ليفربول رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الفائز بصعوبة على لوتون تاون 4 3 الثلاثاء في افتتاح منافسات هذه المرحلة، وابتعد بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الثالث الذي يواجه أستون فيلا الرابع في وقت لاحق.

وخاض شيفيلد استحقاقه بعد يوم من تخليه عن مدربه بول هيكينغبوتم (46 عاماً) واستعانته مجدداً بكريس وايلدر.

وبات هيكينغبوتم أول مدرب يخسر منصبه هذا الموسم في الدوري، بعدما حقق شيفيلد فوزا يتيما في 14 مباراة خاضها قبل مواجهته أمام ليفربول.

وكاد شيفيلد يفتتح التسجيل بعد 12 دقيقة من صافرة البداية الا انّ حارس ليفربول الايرلندي كايومين كيليهير تصدى لمحاولة جيمس ماكاتي اثر هجمة مرتدة.

ورد ليفربول باستحواذه على الكرة، وتمكن فان دايك من هزّ الشباك اثر ركلة ركنية وصلت داخل المنطقة تابعها تسديدة على "الطاير" بقدمه اليمنى في المرمى (37).

وحاول ليفربول حسم النتيجة في وقت مبكر من الشوط الثاني، فحصل على فرصة خطيرة عبر مهاجمه المصري محمد صلاح الا انّ تسديدة الاخير تصدى لها بنجاح حارس شيفيلد ويسلي فوديرينغهام (56).

وأجرى الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تبديلات بهدف كسر الجهود الهجومي، فدفع بالاوروغوياني داروين نونييس وهارفي إليوت بدلا من الكولومبي لويس دياس وصلاح (67).

وكاد نونييس يضيف الهدف الثاني اثر تمريرة متقنة من ترانت ألكسندر أرنولد وضعته بمواجهة الحارس، الا انّ الاخير تصدى بقدمه (77).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، سجل ليفربول هدف الاطمئنان بعدما سرق نونييس الكرة ومرّر الى سوبوسلاي المنفرد بحارس مرمى شيفيلد فسدّد في الشباك (90+4).

وتقدم برايتون الى المركز السابع مؤقتًا بفوزه على برنتفورد 2 1.

ورفع برايتون رصيده إلى 25 نقطة وتقدم بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يواجه تشلسي في وقت لاحق، فيما يقبع برنتفورد في المركز الحادي عشر مع 19 نقطة.

واكتسح فولهام نظيره نوتنغهام فورست 5 0، تناوب على تسجيلها النيجيري أليكس إيووبي (30 و74) والمكسيكي راوول خيمينيس (34 و54) والاسكتلندي توم كيرني (86).

وفاز بورنموث على مضيفه كريستال بالاس 2 0.