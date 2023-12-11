ميلانو: عاد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي كمستشار، حسب ما أفادت مالكة الفريق اللومباردي شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز الاثنين.

وقالت شركة الاستثمار الأميركية في بيان إن إبراهيموفيتش (42 عاما) الذي أغنى مسيرته بعدة ألقاب في الملاعب الإيطالية "سيعمل ككبير المستشارين لميلان والإدارة العليا".

كما تم تعيين إبراهيموفيتش كـ"شريك تشغيلي" لـ"محفظة الاستثمارات الرياضية والإعلامية والترفيهية" لشركة ريد بيرد التي اكدت أنّ ولاية المهاجم الدولي السابق في ميلان "ستشمل تطوير اللاعبين والتدريب عالي الأداء، وتعزيز العلامة التجارية العالمية لميلان والمصالح التجارية، ودعم المشاريع الخاصة ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الملعب الجديد للنادي".

فرص استثمارية

وداخل ريد بيرد، سيساعد إبراهيموفيتش في العثور على فرص استثمارية جديدة للشركة وتقييمها، وسيقدم المشورة لشركات محفظة ريد بيرد بشأن المشاريع التجارية واستراتيجيات المحتوى الرقمي ومبادرات بناء العلامة التجارية الإستراتيجية.

وأسدل إبراهيموفيتش الستار على مسيرته الكروية المليئة بالانجازات والألقاب في نهاية الموسم الماضي، جراء تعرضه لاصابات متكررة أجبرته على الاكتفاء بهدف واحد لـ "روسونيري"، كان في الفوز على أودينيزي 3 1 في آذار/مارس الماضي حين بات أكبر هداف سناً في تاريخ الدوري الإيطالي.

ولعب إبراهيموفيتش دوراً رئيسياً في عودة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى صفوفه في عام 2019، فقاده للفوز بلقب الدوري عام 2022، أي بعد مرور 11 عاماً على إحراز النادي لقبه الأخير بقيادة السويدي أيضاً.

وعلى مدار مسيرته، فاز إبراهيموفيتش بألقاب الدوري في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لكن لقبه الأوروبي الوحيد يبقى في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع مانشستر يونايتد الانكليزي عام 2017.