جدة: انتزع الاهلي المصري بطل أفريقيا المركز الثالث في مونديال الأندية بفوز مثير على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2 الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية.

تقدّم الأهلي بهدفي ياسر ابراهيم (19) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (25)، وأدرك أوراوا التعادل عبر الغيني جوزيه كانتي (43) والدنماركي ألكسندر شولز (54 من ركلة جزاء)، قبل أن يستعيد الفريق المصري أفضليته بهدف عبر النيران الصديقة سجله يوشيو كويزومي خطأ في مرماه (60)، ليحسم المدافع التونسي علي معلول النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+8)، معوضا أهداره كلة جزاء في الدقيقة 75.

برونزية

قال عاشور بعد فوز الأهلي "كنا نسعى للتأهل إلى المباراة النهائية لكن نجحنا في التتويج بالبرونزية اليوم".

وتابع "سنفرح اليوم ولدينا بطولة جديدة الأسبوع المقبل سنركز فيها لنتوج بها أيضاً" في اشارة إلى خوض الاهلي السوبر النخبة بمشاركة أندية بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر وتنطلق الاثنين المقبل في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وأكد عاشور أن الجميع قدّم كل ما لديه و"الكل كان على قلب رجل واحد حتى آخر دقيقة".

وهي المرة الرابعة التي يحتل فيها الأهلي المركز الثالث في مشاركته التاسعة في مونديال الأندية، بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

استهل الأهلي المباراة ضاغطا وتحصل على فرصة خطيرة بعد كرة عرضية من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء سددها حسين الشحات علت العارضة (14)، قبل أن يفتتح التسجيل بعد 5 دقائق اثر ركنية من إمام عاشور لزميله محمد هاني سددها قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس شوساكو نيشيكاوا وتابعها ياسر إبراهيم في المرمى.

واستغل الاهلي خطأ دفاعيا من شولز، فخطف أحمد نبيل "كوكا" الكرة ومررها داخل منطقة الجزاء للجنوب إفريقي تاو الخالي من الرقابة سددها قوية في المرمى (25).

وانتفض أوراوا قبل نهاية الشوط الأول فنجح في تقليص الفارق من هجمة منظمة وبعد فاصل من التمريرات ورأسية من كايتو ياسويو داخل منطقة الجزاء أخطأها الدفاع، ليتابعها كانتي غير المراقب بيسراه على يمين الحارس محمد الشناوي (43).

خطر التعادل

وكاد البديل الهولندي بريان لينسن يدرك التعادل لاوراوا بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء فانفرد وسدد بجوار القائم الايمن (46)، لترتد الكرة بهجمة سريعة للأهلي سددها الشحات من على حدود منطقة الجزاء أبعدها نيشيكاوا إلى ركنية.

وعاد أوراوا إلى أجواء اللقاء بادراكه التعادل مع بداية الشوط الثاني اثر احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالحه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على محمد هاني، سددها شولز بنجاح على يسار الشناوي (54).

سريعا جاء رد الاهلي بهدف ثالث من كرة عرضية لامام عاشور ارتدت من المدافع هيروكي ساكي وسددها معلول قوية اصطدمت بيوشيو كويزومي وغيرت اتجاهها (60).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي اثر تعرض البديل كريم فؤاد للعرقلة من جانب البديل الآخر تاكويا أوغيارا، سددها معلول وتصدى لها نيشكاوا (75)، قبل أن يعوّض التونسي بتسجيله الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس في ابعادها وسكنت الزاوية العليا اليسرى.

وقال الشناوي حارس وقائد الأهلي عقب الفوز على أوراوا "طموحنا كان التأهل للمباراة النهائية، ولكن نشكر الله أننا حققنا البرونزية. كنا نحتاج هذه الميدالية".