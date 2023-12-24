إيلاف من الرياض: بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في منطقة Kingdom Arena نزال "اليوم الحاسم" الذي شهد عددا من المنافسات أبرزها المواجهة التي فاز بها البريطاني انتوني جوشوا على السويدي أوتو والين، إضافة إلى اللقاء الكبير الآخر الذي فاز به النيوزيلندي جوزيف باركر بنظيره الأمريكي ديونتاي وايلدر.

وكان جوشوا قد واجه غريمه والين بمجموعة من اللكمات المتتابعة التي لم تمنح والين فرصة لإعادة توازنه، مما أدى إلى إنهاء الحكم المواجهة باعتبار أحد المنافسين غير قادر على مواجهة خصمه، ويطلق على هذا النوع من النزالات TKO.

وعقب فوزه الحاسم صرح جوشوا بأنه يحترم وايلدر، ولكنه يستطيع هزيمته في الحلبة، مقدما شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والمملكة بشكل عام على تنظيم هذا الحدث الذي ضم أفضل قائمة للملاكمين في التاريخ.

ترند عالمي

شهدت بقية نزالات اليوم الحاسم، الذي تصدر الترند العالمي على منصة أكس للتواصل الاجتماعي، فوز الملاكم الكوبي فرانك سانشيز على نظيره النيوزيلندي جونيورفا خلال الجولة السابعة؛ ليحقق بذلك 24 انتصارا متتاليا دون هزيمة، فيما استطاع الكرواتي فيليب هرغوفيتش التغلب على منافسه الأسترالي مارك دي موري في الجولة الأولى ليكمل سعيه في تأمين فرصة الفوز بلقب العالم في سنة 2024.

وفيما فاز الأسترالي جاي أوبياتا على منافسه البريطاني إليس زورو بلكمة قوية، استطاع أجيت كابايل مفاجأة الحاضرين عندما أوقف المرشح الأقوى في المنافسة آرسلانبيك مخمودوف في الجولة الرابعة بعد إمطاره بسلسلة من اللكمات القوية، في حين أبدى البريطاني دانييل دوبوا تفوقه على منافسه الأمريكي جاريل ميلر عندما فاز عليه في الجولة النهائية.

أما الملاكم الروسي ديمتري بيفول فقد حسم مواجهته مع البريطاني ليندون آرثر بلكمات متتالية ومتنوعة؛ ليسقطه ارضاً وسط هتافات المشجعين، وانتهى النزال بهيمنة تامة وأداء رائع من بيفول باتفاق الحكام الثلاثة للمباراة، وأضاف لقب IBO إلى لقبه العالمي للوزن الخفيف - الثقيل في رابطة الملاكمة العالمية.

وتأتي نزالات "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن توجه موسم الرياض لاستضافة أبرز الأحداث العالمية وأكثرها جماهيرية، حيث يحضر هذه النزالات عدد من المشاهير والمؤثرين في الملاكمة والرياضات المختلفة، كما تعكس إقامة النزالات في منطقة Kingdom Arena توجه المملكة لاستحداث منشآت رياضية بمواصفات عالمية قادرة على استضافة أهم الفعاليات الترفيهية والرياضية بأفضل المعايير المعتبرة عالميا.

استكشاف عالم الملاكمة

ونجحت نزالات اليوم الحاسم بإتاحة الفرصة لسكان المملكة وزوارها عبر استكشاف عالم الملاكمة ومعرفة أدق تفاصيله عن قرب، لا سيما وأنهم على موعد في 17 فبراير القادم مع منافسة جديدة بين النجمين العالميين فيوري وأوسيك.

وأتاحت نزالات اليوم الحاسم للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات المصاحبة في مختلف مناطق الموسم، كما صنعت من المملكة وجهة مفضلة لدى أبطال الملاكمة للتنافس مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم، حيث أصبحت المكان المفضل لمشاهدة النزالات، وحصد ألقاب البطولات العالمية الأكثر شهرة.