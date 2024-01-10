أبيدجان : يأمل المهاجم الغاني المخضرم أندريه أيو ان يحقّق رقمًا قياسيًا ويعادل آخر خلال كأس أمم إفريقيا 2024 لكرة القدم التي تنطلق السبت في ساحل العاج.

ويضع ابن الـ 34 عامًا الذي انضم أخيرًا الى نادي لوهافر الفرنسي نصب عينيه أن يصبح أوّل لاعب يسجّل في سبع نسخ مختلفة من المسابقة القارية المرموقة.

ويتساوى حاليًا في هذا المجال مع مواطنه أسامواه جيان (6)، إضافة الى الزامبي كالوشا بواليا والكاميروني صامويل إيتو، والاخير هو الهدّاف التاريخي للبطولة بـ 18 هدفًا.

كما يأمل في أن يصبح ثالث لاعب يشارك في ثماني نسخ من البطولة التي بدأت بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط عام 1957 وأصبحت الآن تضمّ 24 منتخبًا. ويتشارك حاليًا الكاميروني ريغوبير سونغ الذي سيشرف على منتخب بلاده في كأس إفريقيا المرتقبة، والمصري أحمد حسن، الرقم القياسي راهناً.

وقال أيو للصحافيين قبل المواجهة الافتتاحية لمنتخبه امام الرأس الاخضر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا مصر حاملة اللقب سبع مرات وموزامبيق "أولويتي هي إما أن أبدأ أساسياً أو أن ادخل من مقاعد البدلاء في ساحل العاج".

وتابع "بعد ذلك، دعونا نرى ما سيحدث. الأهم هو أن تقدّم غانا أداءً جيدًا في هذه البطولة، إذ كان أداؤنا سيئًا في كأس الأمم 2022، وخرجنا من الدور الأول".

وتُعدّ غانا ثالث أنجح منتخب في تاريخ البطولة بـ 4 ألقاب خلف مصر والكاميرون، الا انّ اللقب الاخير للغانيين جاء في العام 1982 عندما تفوّقوا على ليبيا المضيفة بركلات الترجيح.

وبلغت غانا الدور نصف النهائي في ست نسخ متتالية بعد العام 2008، لكنها خرجت من دور الـ 16 قبل خمسة أعوام، قبل أن تودّع من الدور الاول في النسخة الاخيرة عام 2022.

وتعرّض المنتخب الغاني الى نكسة آنذاك خلال المباراة الفاصلة أمام جزر القمر عندما طُرد أيو.

وعلى الرغم من دعوات أطلقت من قبل بعض المشجعين لاستبعاده، أبقى المدربون على الثقة به ومن بينهم المدرب الحالي الايرلندي كريس هيوتون.

وقال مدرب نيوكاسل وبرايتون الانكليزيين السابق والمدافع الدولي السابق "يساهم أندريه كثيرًا مع النجوم السوداء (لقب المنتخب الغاني)، داخل وخارج الملعب".

وأيو الذي وُلد في فرنسا، هو نجل اسطورة سابقة لغانا لاعب الوسط الهجومي عبيدي "بيليه" أيو الذي تُوج ثلاث مرات بلقب أفضل لاعب إفريقي ولمع نجمه مع مرسيليا الفرنسي الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا 1993 على حساب ميلان الإيطالي.

بدأ أيو الابن مسيرته الاحترافية مع مرسيليا عام 2007 ولعب أيضاً في إنكلترا وتركيا.

ويتواجد أيضاً في التشكيلة الغانية شقيقه الاصغر ولاعب كريستال بالاس الانكليزي جوردان أيو. ويُرشّح الكثيرون المنتخب الغاني للمنافسة على باللقب، لكن أحيانا لاعتبارات تاريخية أكثر منها فنية.