الرياض: تأهل ريال مدريد الى المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بحسمه الدربي أمام جاره اللدود أتلتيكو بالفوز عليه 5 3 بعد التمديد (الوقت الاصلي 3 3) الأربعاء على ملعب "الاول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في نصف النهائي.

وسجّل خماسية ريال مدريد كل من الالماني انتونيو روديغر (20) والفرنسي فيرلان مندي (30) وداني كارفاخال (85) والمونتينغري ستيفان سافيتش (116 خطأ في مرمى فريقه) وابراهيم دياس (120+2)، فيما سجّل ثلاثية أتلتيكو ماريو هيرموسو (6) والفرنسي أنطوان غريزمان (37) وروديغر (78 خطأ في مرمى فريقه).

ويلعب ريال مدريد، بطل كأس الملك، المباراة النهائية الاحد مع الفائز بين برشلونة بطل الليغا وأوساسونا وصيف الكأس الموسم الماضي اللذين يلتقيان الخميس.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدما على ريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

ورد ريال مدريد الاعتبار لخسارته الوحيدة في مختلف المسابقات هذا الموسم عندما سقط امام اتلتيكو مدريد 1 3 في الدوري في 24 أيلول/سبتمبر الماضي على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من الليغا.

ودخل ريال مدريد، متصدر الليغا هذا الموسم المباراة ساعيا الى بلغو المباراة النهائية والفوز للمرة الثالثة باللقب منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة، وذلك بعد ان خسر نهائي العام الماضي أمام غريمه اللدود برشلونة 1 3.

ويحقّق فريق أنشيلوتي نتائج رائعة في الفترة الاخيرة، حيث إلى جانب تصدره الدوري بفارق المواجهة المباشرة عن المفاجأة جيرونا (48 نقطة لكل منهما)، لم يذق طعم الخسارة في سلسلة من 19 مباراة توالياً في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ خسارته أمام أتلتيكو بالذات حيث فاز 16 مرة مقابل 3 تعادلات، قبل أن يطيح بجاره اليوم.

كما حصل ريال على جرعة ثقة إضافية مع تمديد أنشيلوتي عقده حتى حزيران/يونيو 2026 مغلقا الباب أمام منتخب البرازيل، وتعافي المدافع كارفاخال والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والوافد الجديد لاعب الوسط الشاب التركي أردا غولر (18 عاماً) من الاصابة.

"البدلاء قدموا كل شيء"

وقال أنشيلوتي في تصريح لـ"موفيستار": "لعب أتلتيكو بشكل جيد للغاية وكذلك نحن، لقد كانت مباراة مذهلة".

وأضاف "لقد فزنا لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الفترات الاخيرة، (البدلاء) قدموا كل شيء".

وهذه المباراة هي الاولى من اصل ثلاث مواجهات دربي ستجمع الفريقين في غضون اسابيع قليلة، حيث سيلتقيان مجددا في الدور 16 من كأس إسبانيا في 18 الشهر الحالي على ملعب ميتروباليتانو، قبل ان يتواجها في الدوري في الرابع من شباط/فبراير المقبل في سانتياغو برنبايو.

وبدأ روخيبلانكوس الذي يحتل المركز الخامس بفارق الاهداف عن بلباو الرابع، المباراة ضاغطا وحصل على فرصة كبيرة بعد خمس دقائق بتسديدة للبرازيلي سامويل دياز أبعدها الحارس كيبا أريسابالاغا الى ركنية انبرى لها غريزمان وتابعها هيرموسو برأسه داخل المرمى (6).

لم ينتظر الفريق الملكي طويلا للردّ وأدرك التعادل بالطريقة ذاتها بعد 14 دقيقة عبر روديغر عندما تابع برأسه ركنية للاختصاصي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (20).

واستفاد لوس بلانكوس من الزخم وتقدم مجددا عن طريق مندي الذي تابع كرة من مسافة قريبة اثر تمريرة زاحفة لكارفاخال (30).

غريزمان هداف تاريخي لأتلتيكو

واستمرت الاثارة عندما أدرك غريزمان هدفا رائعا من مجهود فردي تلاعب من خلاله بلاعبَين بمهارة رائعة وسدد من على مشارف المنطقة كرة زاحفة على يمين كيبا (37)، فأصبح أفضل هدّاف في تاريخ أتلتيكو في مختلف المسابقات.

ورفع الدولي الفرنسي رصيده من الاهداف الى 174 مع اتلتيكو في جميع المسابقات وتجاوز لويس أراغونيس بهدف واحد.

وأضاع البرازيلي رودريغو المتألق في الفترة الاخيرة مع تسجيله ستة اهداف في آخر سبع مباريات فرصة ذهبية قبل نهاية الشوط الاول، فبعد ان راوغ مدافعَي اتلتيكو على بعد امتار قليلة من المرمى سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس العملاق السلوفيني يان اوبلاك بقدمه قبل ان يلتقطها بيديه (43).

وفي ظل تقارب شديد بين قطبي مدريد، اضاع لينو فرصة اخرى لاتلتيكو بعدما خسر كارفاخال الكرة في الوسط انتزعها موراتا ومررها الى الظهير الايسر الذي سددها بجانب المرمى (56).

وتصدى أوبلاك مجددا لمحاولة خطرة اثر ركلة حرّة نفذها فينيسيوس بينما كان لاعبو اتلتيكو يحتجون لدى الحكم، فوصلت الكرة الى كارفاخال المنفرد وسددها "على الكاير" لكن أوبلاك أبعدها بقدمه الى ركنية لم تثمر (71).

وخطف اتلتيكو التقدم من جديد في ظل ارتباك دفاعي واضح لدى الميرينغي بعد ان حوّل البديل ريكاردو ريكيلمي كرة عرضية حاول كيبا التقاطها الا انه واجه مضايقة من مهاجم النادي الملكي سابقا موراتا وزميله روديغر فارتدت منه الى الاخير وعانقت الشباك (78).

ورفض ريال الاستسلام وفرض التعادل من جديد بعد لحظات عصيبة داخل منطقة اتلتيكو، إذ توغل البرازيلي رودريغو من الجهة اليسرى وسدد كرة ابعدها اوبلاك فارتدت نحو الانكليزي جود بيلينغهام الذي سدد مرتين أبعد أوبلاك الاولى وهيرموسو الثانية من باب المرمى قبل ان تتهيأ امام كارفاخال المتوغل فسددها قوية داخل المرمى (86).

وحصل البديل دياس على فرصة كبيرة لحسم النتيجة في الوقت الأصلي عندما تلاعب بدفاع أتلتيكو داخل المنطقة لكنه سدد بجانب المرمى (90+2).

واحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين شهدا سيطرة للنادي الملكي الذي انتظر حتى الدقيقة 116 لترجمتها الى هدف عندما مرر كارفاخال كرة عرضية داخل المنطقة لمسها البديل خوسيلو برأسه وارتطمت بقدم المدافع سافيتش وتابعت طريقها الى الشباك (116).