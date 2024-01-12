الدوحة: استهلت قطر حملة الدفاع عن لقبها بفوز واعد على لبنان 3 صفر الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.

وتضم المجموعة ايضاً الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان السبت.

كانت المباراة ثأرية لمنتخب لبنان الذي خسر امام نظيره القطري صفر 2 في دور المجموعات من النسخة الأخيرة في الامارات عام 2019، لكن العنابي جدد فوزه الجمعة.

والفوز هو الثامن توالياً لقطر في النهائيات القارية بعدما توجت بطلة في النسخة الاخيرة بسجل مثالي بفوزها في مبارياتها السبع.

ورفعت قطر رصيدها الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الاولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.