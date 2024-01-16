أبيدجان: اعتبر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، أنّ فوزه بكأس أمم إفريقيا سيكون "احدى أفضل لحظات حياتي".

وقال مهاجم نابولي الإيطالي البالغ 25 عاما إنّ "الفوز بشيء ما مع بلدي من شأنه أن يعزّز الكثير في مسيرتي".

وسجّل أوسيمهن 20 هدفاً في 27 مباراة لمنتخب بلاده الفائز باللقب ثلاث مرات آخرهم في 2013.

كما أحرز31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي رفقة ناديه نابولي وساهم باحرازه لقب بطل الدوري الايطالي بعد صيام دام 33 عاماً وتوج هدافا له. وسجّل 7 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري.

وتابع صاحب الرقم 10 "لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم إفريقيا، سأكون قطعت شوطًا طويلاً في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت".

وأكّد المهاجم الذي استهل البطولة بهدف خلال لقاء بلاده الافتتاحي أمام غينيا الاستوائية السبت "أتطلع حقًا للفوز بشيء مع النسور الممتازة".

ويخوض أوسيمهن البطولة للمرة الثانية، بيد أنّه لم يشارك سوى لشوط واحد في نسخة 2019 حيث كان يبلغ 19 عاما فقط، فيما غاب عن نسخة 2021 بسبب معاناته حينها من إصابة بكسر في عظام الوجه.

وعن ذلك قال اللاعب المقنّع "الآن أنا هنا. إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. لا أريد أن أضع نفسي في مركز الاهتمام ولكن بالطبع الكثير من الناس يقولون هذا. أعتقد أنني أكثر لاعب فريق".

"لا استسلم للضغوط"

ورغم الترسانة الهجومية في المنتخب النيجيري، تتعلق آمال جماهير أكبر بلد في إفريقيا لجهة عدد السكان (أكثر من 220 مليون نسمة) بأوسيمهن، لكنه يصر بابتسامة هادئة على أنه قادر على تحمل الضغوط.

وأكّد أثناء حديثه في فندق الفريق النيجيري المطل على خليج كوكودي في أبيدجان "لقد وضعت أهدافاً كبيرة طوال حياتي خلال نشأتي، وهذا الضغط يأتي بشكل طبيعي. أنا من النوع الذي لا يستسلم للضغوط".

وتابع المهاجم الذي تفوّق على المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي "عندما يأتي الضغط، أفكر في محاولة تقديم أفضل ما لدي وتقديم أداء جيد لنفسي".

وتابع "حتى الآن جيد جدًا، لقد قمت بعمل جيد لفريقي وبلدي، وهو ما أشعر أنه أهم شيء".

وأضاف أنّ "الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام هو مجرد حلم لكل لاعب إفريقي شاب. بالنسبة لي، الفوز يظهر نوع الأشياء التي بذلتها، العمل الجاد والعرق والدموع".

وبوسع الفوز ببطولة إفريقيا أنّ يضع أوسيمهن في مصاف نجوم كبار في تاريخ نيجيريا على غرار نوانكوو كانو وجاي جاي اوكوتشا الفائز بالبطولة في 1994.

وقال أوسيمهن هداف كأس العالم تحت 17 سنة 2015 "اعتدت على الحديث مع نوانكوو كانو وجاي جاي أوكوتشا. أعتقد أنني مدين بالكثير من نجاحي لهما، لأنهما كانا مصدر إلهام بالنسبة لي أثناء نشأتي".

"بطولة يمكن أن نفخر بها"

وأنهى أوسيمهن الموسم الماضي كخامس افضل هداف على الصعيد الأوروبي، ما جلب اهتمام اندية إنكليزية للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد وتشلسي، لكنّه مدّد عقده مؤخرًا مع نابولي حتى عام 2026.

وتُوّج أوسيمهن هدافا لتصفيات هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، بعدما سجل نجم "النسور الممتازة" (سوبر إيغلز) 10 أهداف في 6 مباريات، منها 7 ضد منتخب ساوتومي وبرينسيبي المتواضع.

وسقطت نيجيريا في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية 1 1، وهو ما سيضع مزيدا من الضغوط على كاهل اللاعبين حين يلتقون البلد المضيف ساحل العاج الخميس في الجولة الثانية.

وأقر أوسيمهن أنّ التعادل كان "حقا مخيبا للآمال".

وأضاف "لكن بالطبع للمضي قدماً، علينا التأكد من أننا سنحقق الفوز في المباراة المقبلة التي سنواجه فيها خصماً أقوى من غينيا الاستوائية"، في إشارة لساحل العاج المضيفة.

وأكّد "نحن جاهزون للانطلاق، الفريق جاهز، بمعنويات عالية، وبالطبع نريد أن نقدم كل ما لدينا لضمان تحقيق الفوز، وهو أمر لن يكون سهلاً ولكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه".