برلين: رأى إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الخميس، أن الجناح الإنكليزي جايدون سانشو العائد إلى النادي كان في حالة "متميّزة" على الرغم من أنه لم يلعب منذ آب(أغسطس) 2023.

وعاد سانشو إلى دورتموند بالإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي حتّى نهاية الموسم، بعد أقل من ثلاثة أعوامٍ على انتقاله إلى "الشياطين الحمر" مقابل 93 مليون دولار.

استُبعد سانشو (23 عاماً) عن يونايتد لمعظم الموسم منذ بدايته ووجد نفسه منذ أربعة أشهر خارج الفريق الأول واكتفى بالتمارين مع فريق الشباب.

وفي مشاركته الأولى، صنع سانشو هدفاً لماركو رويس بعد دخوله بديلاً خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه على دارمشتات 3 0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وقال ترزيتش قبل مواجهة كولن السبت، إن الفحوصات أظهرت أن سانشو والظهير الأيمن الدولي الهولندي إيان ماتسن، القادم من تشلسي الإنكليزي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم، كانا بحالةٍ بدنيةٍ ممتازة.

وأضاف "صحيحٌ أن جايدن وصل إلى هنا بحالةٍ جيّدة، لكننا نعلم أيضاً كيف مرّت الأسابيع والأشهر الماضية عليه، ونشكر الله أنه لم يُصب (أمام دارمشتات)".

وتابع "نحن سعداء بكل حصة تمرينية وهو سعيد بعودته إلى أرض الملعب وقد قدّم أداءً حسناً هذا الأسبوع".

وأردف "لقد فحصناه وإيان الثلاثاء لنحصل على النتائج وكانت نتائجهما متميّزة، ونحن سعداء بذلك".

ورفض ترزيتش أن يكشف ما إذا كان سيعتمد على سانشو، الذي سجّل 50 هدفاً وصنع 64 تمريرة حاسمة في 138 مباراة مع دورتموند خلال فترته الأولى، بشكلٍ أساسي.