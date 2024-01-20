إيلاف من دبي: أحرز فريق النادي الرياضي بيروت، بطل لبنان في كرة السلة، انتصاراً هو الأول للفرق اللبنانية المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وذلك بفوزه على منتخب تونس بفارق 16 نقطة، وبنتيجة 86 - 70، في المباراة التي أجريت بينهما مساء الجمعة.

وكان ثنائي بطل لبنان وائل عرقجي وعلم الدين كيكانوفيتش أفضل المسجلين بصفوف فريقهما وفي المباراة، برصيد 13 نقطة، وأضاف كل منهما متابعتين مع 4 تمريرات حاسمة للأول و2 للثاني.

ومن الخاسر كان الثنائي عمر أباضة وأسامة معماوي الأفضل بنفس رصيد النقاط، وأضاف الأول 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة مقابل متابعة واحدة للثاني.

وجاء فوز الرياضي، الذي يلعب في المجموعة الأولى في البطولة المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان على ملعب نادي النصر، بعد يوم شهد تعثر فريقي بيروت فيرست كلوب والحكمة بيروت. وبهذا حقق حامل اللقب الفوز الوحيد لبنانياً حتى الآن بالدورة بعد خسارة بيروت فرست أمام الأهلي طرابلس الليبي بفارق 6 نقاط وبنتيجة 81-75، والحكمة أمام النصر الإماراتي بفارق 5 نقاط، وبنتيجة 79-73.

ويستهل السبت نادي هومنتمن بيروت مشاركته أمام الأهلي طرابلس الليبي في المجموعة الثانية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي يتمثل فيها لبنان بأربعة فرق.