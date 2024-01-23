ملبورن : بلغت الأميركية كوكو غوف، المصنفة رابعة عالمياً، الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الاولى في مسيرتها بفوزها الصعب على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7 6 (8 6) و6 7 (3 7) و6 2 الثلاثاء.

واحتاجت غوف، المتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة والتي لم يسبق لها أن تجاوزت الدور ثمن النهائي في ملبورن، إلى 3 ساعات و8 دقائق للتغلب على منافستها المصنفة 37 على ملعب "رود ليفر أرينا".

وفازت غوف (19 عاماً) في مباراتها الـ 12 توالياً في بطولات غراند سلام، وتحديداً منذ تتويجها في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما لم تهزم منذ مطلع العام الحالي في 10 مباريات توالياً، بعدما احتفظت بلقبها في دورة أوكلاند النيوزيلندية بداية الشهر الجاري.

قالت الأميركية "أنا سعيدة وفخورة بالقتال الذي أظهرته اليوم".

وتابعت "مارتا منافسة صعبة.. لقد قَاتلتُ وتركت كل شيء في الملعب".

وضربت الأميركية في المربع الذهبي موعداً مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا وحاملة اللقب، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الحادية عشرة.

وشهدت المباراة الكثير من الأخطاء المباشرة من اللاعبتين كلتيهما، وتحديداً أكثر من 100، نصفها في المجموعة الأولى.

وقلبت الأميركية تأخرها في المجموعة الأولى من 1 5 وكرتين لصالحها منافستها (2 5 في الشوط الفاصل)، إلى فوز بعد ساعة و16 دقيقة.