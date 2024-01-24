الدوحة: بلغت اليابان ثمن نهائي كأس اسيا لكرة القدم بفوزها على اندونيسيا 3 1، الاربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في الدوحة، في حين حقق العراق الذي كان ضمن الصدارة في الجولة الثانية العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة، بفوزه المتأخر على فيتنام 3 2.

في المباراة الاولى على استاد الثمامة، سجل أياسي أويدا (6 من ركلة جزاء و52) وجاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه) اهداف اليابان، حاملة اللقب أربع مرات، في حين سجل لاندونيسيا ساندي ولش (90+1).

وفي الثانية على استاد جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وايمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي اكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانغ فييت انه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط مقابل 6 لليابان و3 لأندونيسيا.