مونتي كارلو (موناكو): فاز البلجيكي تيري نوفيل بالمرحلة الاولى الافتتاحية من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك في مونتي كارلو الاحد متفوّقا على السائق الفرنسي المخضرم سيباستيان أوجييه حامل اللقب ثماني مرات.

وبدأ نوفيل اليوم الاخير بتقدم طفيف بلغ 3.3 ثانية على حساب اوجييه (تويوتا)، الا انّه هيمن على اليوم الاخير على متن سيارته هيونداي ليرفع الفارق الى 16.1 ث.

وهذا الفوز الـ 20 لنوفيل في مسيرته والثاني له في مونتي كارلو.

نوفيل، الذي فاز ايضًا بمرحلة "باور ستايدج"، كسب عدد النقاط الكاملة وبات الآن يتصدر الترتيب العام برصيد 30 نقطة، بفارق ست نقاط عن اوجييه الذي لن يخوض جميع السباقات الـ 13 لهذا الموسم.

وحلّ سائق تويوتا الويلزي ألفين إيفانز، وصيف بطل العالم ثلاث مرات في الأعوام الاربعة الاخيرة (2020 و2021 و2023)، في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن نوفيل في الترتيب العام.

وسيكون باب المنافسة مشرّعا هذا الموسم في ظل غياب الفنلندي كالي روفانبيرا، حامل اللقب في العامين الماضيين.