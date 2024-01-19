ينبع (السعودية) : أحرز السائق المخضرم الإسباني كارلوس ساينس (أودي) لقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الاخيرة الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وأضاف "الماتادور" بطل العالم للراليات مرتين سابقا والبالغ من العمر 61 عاما لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما انه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها مذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه ابرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و"مستر دكار" الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

وتحطمت آمال لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، في الفوز باللقب للمرة الاولى في مسيرته في المرحلة الحادية عشرة بعدما تأخر كثيراً بسبب مشكلة ميكانيكية، فيما خسر زميله الجديد في الفريق القطري ناصر صالح العطية رهان الاحتفاظ باللقب للعام الثالث توالياً ورفع عدد انتصاراته إلى ستة ألقاب في وقت أبكر جراء تعرضه لسلسلة من المشاكل.

كما أطاح حادث انقلاب تعرض له السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) في القسم الاول من المرحلة السادسة في الشبيطة بآماله لإحراز لقب الرالي المنظم في بلاده.

ولم تكن حال بيترهانسل أفضل حيث وقع ضحية عطل هيدروليكي منعه من تشغيل الرافعة لتغيير الإطار، مما حرمه من نظام التوجيه المساعد، علما انه توج باللقب 14 مرة (6 ألقاب في الدراجات النارية و8 في فئة السيارات).