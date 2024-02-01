خيتافي (إسبانيا): قاد المهاجم خوسيلو فريقه ريال مدريد للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بعد ان سجّل هدفي الفوز على حساب خيتافي (2 0) الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين الخميس.

وبات فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي ينفرد في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي يلتقيه في العاشر من هذا الشهر في قمة ساخنة.

ويدين ريال بفوزه الى خوسيلو الذي سجّل ثنائية (14 و56).

وحصل بطل الكأس السوبر الاسبانية على فرص عديدة للخروج بنتيجة أكبر في لقاء الدربي.

وبات ريال يبتعد بفارق 10 نقاط عن كل من اتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليًا.

في المقابل، تجمّد رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وبدأ ريال اللقاء بضغط مبكر، لا سيما عن طريق خوسيلو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وجاء الهدف الاول اثر تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيس الذي شارك مكان داني كارفاخال بهدف اراحة الاخير، فتمكن خوسيلو من متابعة الكرة بنجاح داخل المرمى (14).

وجاءت مشاركة خوسيلو مكان البرازيلي المتألق رودريغو، حيث عمد أنشيلوتي الى اعتماد مقاربة مغايرة قبيل المواجهة المنتظرة ولقاء الدربي الصاخب مع اتلتيكو مدريد الاحد.

هيمنة ريال

وهيمن ريال على الشوط الاول بشكل كامل، الا انّه تعرّض لنكسة قبل استراحة الشوطين بعدما خرج المدافع الالماني انتونيو روديغر مصابا.

وحلّ مكانه الفرنسي ادواردو كامافينغا مطلع الشوط الثاني، فيما أُسندت الى الفرنسي أوريليان تشواميني مهمة شغل مركز قلب دفاع.

وحافظ ميرينغي على افضليته، وتمكن سريعا من ايجاد الهدف الثاني، اثر لعبة جماعية مميزة توجها خوسيلو بدكّ مرمى خيتافي اثر تمريرة حاسمة من فينيسيوس (56).

وتصدى حارس خيتافي دافيد سوريا لمحاولة خطيرة لفينيسيوس اثر تلقيه تمريرة من خوسيلو الذي كان بوسعه ايضا التسديد في محاولة لاحراز هاتريك بعد انفراده بحارس خيتافي (63).

وكاد ريال ان يدفع ثمن اهداره للفرص، عندما تصدى الحارس الاوكراني اندريه لونين لمحاولة بورخا مايورال مباشرة نحو القائم (73).