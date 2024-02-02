نيويورك : بيعت لقاء 441 ألف دولار ضمن مزاد في نيويورك، الميدالية الذهبية الأولمبية في الوثب الطويل التي فاز بها الأميركي بوب بيمون في أولمبياد 1968.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس قبل المزاد الذي أقامته دار "كريستيز"، قال الرياضي السابق البالغ 77 عاماً "لقد بُتّ مستعداً لتسليمها".

ووصلت القفزة التاريخية في أولمبياد المكسيك 1968 إلى 8,9 امتار، وبقي هذا الرقم القياسي العالمي صامداً حتى بطولة العالم في طوكيو عام 1991.

وكان خبراء من دار "كريستيز" أشاروا إلى أنّ سعر الميدالية التقديري يراوح بين 400 و600 ألف دولار.

وقال بيمون "كان المزاد وسيلة ممتازة لعرض الميدالية، ولكن أيضاً لحفظ ذكراها"، معربا عن أمله في أن يفهم من اشتراها "أهمية هذا الإنجاز الرياضي".

ورفضت دار المزادات أن تذكر اسم الشاري.