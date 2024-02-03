إيلاف من بيروت: لعب حارس المنتخب القطري معتز برشم دور البطولة في ركلات الترجيح ضد أوزبكستان، ومنح "العنابي" بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أمم آسيا المقامة في قطر.

وفازت قطر بركلات الترجيح 3-2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وتمكن برشم من التصدي لثلاث ركلات ترجيح ليمنح العنابي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وسيواجه المنتخب القطري الأربعاء في نصف النهائي، إيران التي أقصت اليابان حاملة اللقب 4 مرات.

ويلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.