الدوحة: انتفضت إيران في الشوط الثاني وفكّت عقدة اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، عندما فازت عليها 2 1 بركلة جزاء في الوقت القاتل، السبت في ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ودانت الأفضلية في الشوط الأول لليابان التي سجّل لها هيديماسا موريتا (28)، لكن في الثاني قلبت إيران الطاولة مسيطرة على المباراة، فسجّلت مرتين عبر محمد محبّي (55) وعلي رضا جهانبخش (90+6 من ركلة جزاء).

وضرب "تيم ملّي"، المتوّج باللقب ثلاث مرات بين 1968 و1976، موعداً الأربعاء المقبل مع الفائز بين قطر المضيفة وحاملة اللقب وأوزبكستان التي تقام لاحقاً على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية.

ووضعت إيران حداً لتفوّق إليابان عليها في البطولة القارية، إذ حققت فوزها الأوّل بعد خسارتين وتعادلين، كما هزّت شباكها للمرّة الأولى وثأرت لخسارتها أمامها 0 3 في نصف نهائي نسخة 2019 الأخيرة في الإمارات.

وتابعت إيران سلسلة جميلة لم تخسر فيها خلال 18 مباراة تمتد منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، و15 مباراة لمدربها أمير قلعة نويي.

وفازت إيران بكلّ مبارياتها في الدور الأول على فلسطين 4 1، هونغ كونغ 1 0 والإمارات 2 1. وفي ثمن النهائي، احتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطي سوريا 5 3 (1 1).

في المقابل، أخفقت اليابان، وصيفة النسخة الماضية، في بلوغ نصف النهائي للمرة السادسة في آخر نسخ، علماً انها الأكثر تتويجاً في البطولة القارية أعوام 1992، 2000، 2004 و2011.

كانت قد قلبت تأخرها أمام فيتنام إلى فوز 4 2 في دور المجموعات، خسرت أمام العراق 1 2 قبل حجز بطاقتها بفوز على إندونيسيا 3 1. وفي ثمن النهائي، فازت بسهولة على البحرين 3 1.

بداية بطيئة لإيران

وبدا واضحاً تأثر إيران في الشوط الأول بغياب مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، المطرود في مباراة سوريا.

تفوّقت اليابان في الشوط الاول وكانت أكثر واقعية. افتتحت التسجيل عندما وصلت الكرة إلى موريتا على مشارف المنطقة، فراوغ لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدفاع وانفرد مسدداً كرة ارتدت من الحارس علي رضا بيرانوند إلى الشباك (28). وهذه المرة الأولى يتلقى المنتخب الإيراني هدف السبق في هذه البطولة.

بدأت إيران تقترب أكثر من المرمى، فخدع سامان قدوس الدفاع بتمركزه وسدّد يمينية نصف طائرة مرّت إلى يسار الحارس الشاب زيون سوزوكي، في أخطر فرصية إيرانية رداً على هدف الأسبقية (39).

حاول سردار أزمون، مهاجم روما الإيطالي، بعدها الوصول إلى الشباك (43)، لكن الشوط الأول التكتيكي المتسم بالصراعات البدنية انتهى بتقدّم اليابان بهدف.

ردّ صاعق

وبدا الياباني واثقاً من تقدّمه مطلع الثاني، فأهدر أياسي أويدا، صاحب أربعة أهداف في البطولة، وتاكيفوسا كوبو (51 و53)، بيد ان الردّ الإيراني جاء صاعقاً.

لعب أزمون، أحد أبرز نجوم المباراة، كرة ذكية في ظهر الدفاع وصلت إلى محمد محبّي، سددها منفرداً زاحفة إلى يمن الحارس المتقدّم، معادلاً الأرقام (55). وهذه المباراة الخامسة توالياً تهتزّ شباك اليابان في هذه البطولة.

أهدر محبّي (25 عاماً)، لاعب وسط روستوف الروسي، فرصة الثنائية، برأسية قريبة جداً هبطت على الشباك الجانبي الخارجي (67).

حاول المدرب هاجيمي مورياسو إيقاف المدّ الإيراني، فدفع بتاكومي مينامينو وكاورو ميتوما نجم برايتون الإنكليزي الغائب عن مطلع البطولة بداعي الاصابة.

وتوالت الفرص الخطيرة لإيران، فمرّت رأسية أزمون الرائعة على مقربة من عارضة الحارس الياباني المستسلم (72).

وفيما انتهى الوقت الاصلي على وقع فرصتين لقدوس (87) وعلي رضا جهانبهش (87)، حفل الوقت البدل عن ضائع بسيناريو جنوني.