الدوحة: عادت كوريا الجنوبية من بعيد مرة جديدة وقلبت تخلفها امام استراليا في الوقت بدل الضائع قبل ان تقضي عليها 2 1 بعد التمديد في مباراة مثيرة الجمعة على استاد الجنوب في ربع نهائي كأس اسيا في كرة القدم في قطر.

وتقدمت استراليا بهدف مهاجم الوحدة السعودي كريغ غودوين (4)2، وانتظرت كوريا الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل عبر مهاجم ولفرهامبتون الانكليزي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء (90+6)، وفرضت وقتا اضافيا سجلت خلاله هدف الفوز عن طريق قائدها وتوتنهام الانكليزي هيونغ مين سون من ركلة حرة رائعة (104).

وجددت كوريا الجنوبية بالتالي الموعد مع الاردن الثلاثاء المقبل على استاد احمد بن علي بعد ان التقيا في دور المجموعات وانتزعت منه تعادلا صعبا جدا 2 2 في الوقت بدل الضائع ايضا.

وللمفارقة، فقد سجلت كوريا اهدافا حاسمة في الوقت بدل الضائع في اربع من مبارياتها الخمس في البطولة حتى الان ضد الاردن وماليزيا في الدور الاول والسعودية في ثمن النهائي واليوم ضد استراليا.

وحافظت كوريا التي قدمت افضل عروضها في البطولة على آمالها في وضع حد لصيام عن اللقب دام 64 عاما.

ودخلت استراليا الفائزة باللقب عام 2015 عندما استضافت البطولة، المباراة مع افضلية كونها حظيت بـ48 ساعة راحة اكثر مقارنة بمنافستها التي خاضت وقتا اضافيا ثم ركلات الترجيح لتخطي السعودية في ثمن النهائي الثلاثاء، بينما حقق "سوكيروز" فوزا سهلا على اندونيسيا برباعية نظيفة الاحد الماضي.

وخاض هوانغ هي تشان المباراة اساسيا للمرة الاولى بعد ان تعافى كليا من اصابة في وركه.

وسيطر المنتخب الكوري على مجريات اللعب في مطلع المباراة لكن الفرصة الحقيقية الاولى كانت لاستراليا عندما سدد غودوين كرة قوية تصدى لها الحارس جو هيون وو من دون ان يلتقطها فتهيات امام كونور ميتكالف لكنه تسرع في التسديد بعيدا عن الخشبات الثلاث.

وسجل سيول يونغ وو هدفا لكنه ألغي بداعي التسلل.

وبعد اجمل هجمة في المباراة مرر ماتكالف كرة عرضية تابعها غودوين بيسراه "على الطاير" داخل الشباك قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

وضغط المنتخب الكوري بقوة في الشوط الثاني وحصل على فرص عدة لادراك التعادل لكن دفاع استراليا استبسل بالدفاع عن منطقته ومن ورائه الحارس المتألق ماتيو راين.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ انفساها الاخيرة اقتنص سون ركلة جزاء ار عرقلته داخل المنطقة فانبرى لها هوانغ هي تشان بنجاح (90+6).

واستمرت افضلية كوريا في الشوط الاضافي الأول وحصلت على ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة ترجمها سون بحرفنة في الزاوية البعيدة لحارس مرمى الكمار الهولندي ماتيو راين (104).