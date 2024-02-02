الدوحة: بلغ الأردن الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، المقامة بنسختها الثامنة عشرة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على طاجيكستان 1 0 الجمعة على استاد أحمد بن علي أمام 35530 متفرجاً.

وسجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف خطأ في مرمى فريقه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الاردن عبدالله نصيب به وتحولت الى الشباك.

وكانت افضل نتيجة للأردن بلوغه الدور ربع النهائي في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011.

ويلتقي الاردن الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة منتخبي استراليا وكوريا الجنوبية المقررة لاحقاً اليوم.

وشارك لاعب الوسط نور الراوبدة اساسياً بعد غيابه عن المباريات الثلاث الاخيرة للأردن في البطولة نتيجة تعرضه لكسر في احد اضلاعه واعلان الاتحاد الاردني بانه سيغيب عن النهائيات، قبل أن يعاود التدريبات في الايام الاخيرة.

وكانت الفرصة الخطيرة الأولى للأردن من تسديدة ليزن النعيمات بيسراه من خارج المنطقة مرت الى جانب القائم (3).

رد عليه شيرفوني ماباتشويف من داخل المنطقة بكرة ارتدت من العارضة (15).

ومرر محمود مرضي كرة ماكرة عند القائم البعيد ارتمى عليها النعيمات لكنه سدد في الشباك الخارجية (30).

لعبة مشتركة رائعة

وبعد لعبة مشتركة رائعة، سدد علوان كرة قوية افلتت من يدي الحارس الاوزبكي رستم يتيموف وتهيأت امام رجائي عايد سددها ضعيفة بيد يدي الحارس (32).

واخطأ مدافع الاردن سالم العجالين في السيطرة على احدى الكرات، فانتزعها ماباتشويف منفردا بالحارس الاردني يزيد ابو ليلى، لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (52).

ونجح المنتخب الاردني في افتتاح التسجيل بعد محاولات عدة اثر ركلة ركنية وكرة رأسية من المدافع عبدالله نصيب ارتطمت بصدر فهدات هانونوف وتحولت بالخطأ داخل المرمى من مسافة قريبة (66).

ومن هجمة مرتدة سريعة، قام يزن النعيمات بمجهود فردي رائع ومرر كرة متقنة باتجاه التعمري داخل المنطقة لكن الاخير تسرع في التسديد (71).

وتصدى ابو ليلى لكرة قوية سددها اليشير شوكوروف من خارج المنطقة (72).