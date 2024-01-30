الدوحة : أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4 2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1 1) الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية امام 42389 متفرجاً، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل عبدالله رديف (46) هدف السعودية، وتشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية (90+9).

وفي ركلات الترجيح، فشل سامي النجعي وعبدالرحمن غريب في مواجهة الحارس الكوري الجنوبي جو هيون وو.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع استراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.

وهي المرة الثامنة تواليا التي يبلغ فيها "محاريو تايغوك" الدور ربع النهائي.

عاد الى صفوف "الأخضر" مدافعه حسان تمبكتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة تايلاند.

في المقابل، قرر المدرب الألماني لكوريا الجنوبية يورغن كلينسمان اشراك نجم توتنهام وقائد فريقه هيونغ مين سون في مركز رأس الحربة، خلافا للمباريات التي خاضها حتى الآن في البطولة حيث كان يشغل مركز الجناح الايسر.

وقال حارس مرمى السعودية احمد الكسار الذي تعملق في الذود عن مرماه، لقناة "بي إن سبورتس" القطرية "كنا قريبين من الفوز. استنفدت لياقتنا في اللحظات الاخيرة وكنا نستحق افضل من ذلك".

بداية بطيئة

جاءت بداية المباراة بطيئة من جانب الطرفين، فانحصر اللعب في وسط الملعب مع افضلية للمنتخب السعودي من ناحية الاستحواذ.

وبعد أن كان الحارسان متفرجين لفترة طويلة تصدى الكسار لتسديدة زاحفة من هيونغ مين سون في اول فرصة خطرة في المباراة (25).

ردت السعودية من خلال هجمة مرتدة قادها سالم الدوسري ووصلت الكرة الى صالح الشهري الذي اطلقها زاحفة مرت بجانب القائم (29).

وكادت السعودية تفتتح التسجيل عندما حول الشهري كرة رأسية إثر ركلة ركنية، فارتدت من العارضة ليتابعها علي لاجامي باتجاه المرمى لترتد من العارضة مجدداً، فلعبها سالم الدوسري برأسية جديدة لتمر بالقرب من القائم بسنتيمترات قليلة (40).

وفي مطلع الشوط الثاني، خرج الشهري ودخل بدلا منه عبدالله رديف الذي احتاج الى 33 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة امامية من سالم الدوسري فكسر مصيدة التسلل وسدد بيسراه بعيدا عن متناول الحارس الكوري (46).

وحاول المنتخب الكوري لكن هجماته كانت معظمها مشتتة ولم تشكل خطورة على المرمى السعودي في ظل قلة حيلة مهاجميه.

في المقابل، كان خط الدفاع السعودي بقيادة علي لاجامي يقظاً ونجح الاخير في شل خطورة سون.

الكسار نجم المباراة

ورمى المنتخب الكوري الجنوبي بثقله في الدقائق العشر الاخيرة وتوالت ركلاته الركنية وفي ابرز فرصة في المباراة انقذ الكسار مرماه من هدف أكيد برد فعل سريع بساقه (84)، ثم تدخل مرة جديدة في وجه رأسية لسيوليونغ وو.

ثم لعب تشو غو سونغ رأسية في العارضة قبل ان يأتي الفرج من اللاعب ذاته برأسية من مسافة قريبة (90+9).

وفي الشوط الاول الاضافي، تصدى الكسار لكرة رأسية رائعة من قلب دفاع بايرن ميونيخ كيم مين جاي (97).

وانقذ الكسار نجم المباراة بلا منازع فريقه من هدف أكيد عندما طار لكرة سددها كانغ اين لي وابعدها الى ركنية (114).

وفي ركلات الترجيح تألق الحارس الكوري الجنوبي وأهدى بلاده بطاقة العبور.