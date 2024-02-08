الرياض: انطلقت الخميس، أشواط النسخة الأولى من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك حتى الـ 18 من شهر شباط (فبراير) الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في الرياض، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

وافتتحت المطية "مرموقة" لمالكها القطري عبدالهادي حمد الهاجري أولى أشواط المهرجان، وذلك بتحقيقها المركز الأول في شوط فئة الـ "حقايق" خلال الفترة الصباحية، فيما ظفرت المطية "العاصوف" لمالكها الإماراتي محمد مكتوم المزروعي بالتوقيت الأفضل وبلغ 5:54.237 ثانية ضمن الأشواط المسائية في اليوم الافتتاحي. كما ظفر 18 مالك هجن سعودي بأشواط اليوم الأول مقابل ثمانية ملاك قطريين، سبعة ملاك إماراتيين، ومالك هجن عماني واحد.

وشارك في اليوم الافتتاحي 1396 مطية، بواقع 781 في الفترة الصباحية، و615 مطية في الفترة المسائية. ويشارك في المهرجان 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، يمثلون سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والولايات المتحدة الأميركية. يتنافس فيها المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل, زمول).