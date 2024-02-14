لايبزيغ (ألمانيا) : تُرك لايبزيغ الألماني للحسرة على عدم احتساب هدفٍ أثار الجدل خلال الخسارة على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني 0 1 الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح لايبزيغ التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو برأسية، بعد دقيقتين على انطلاق المباراة، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وأظهرت الإعادة أن شيشكو لم يكن متسللاً لكن حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لم يطلب من الحكم الرئيسي مشاهدة الحالة لإعادة النظر بها.

في المقابل، كان أحد لاعبي لايبزيغ، بينامين هنريشس، وعلى الرغم من أنه لم يلمس الكرة، عُدَّ أنه تداخل مع الحارس الأوكراني أندري لونين.

في مطلع الشوط الثاني افتتح ريال مدريد التسجيل بواسطة براهيم دياس الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر غولاتشي.

واعتبر ماركو روزه (47 عاماً) مدرب لايبزيغ أن قرار عدم احتساب هدف شيشكو كان خاطئاً، وذلك في المؤتمر الصحافي بعد المباراة حيث أثنى أيضاً على هدف دياس.

وقال "كان هناك هدفاً يجب أن يُحتسب"، مضيفاً "لو لعبنا وكنا متقدّمين بهدف، ربما كانت الأمور ستسير بشكلٍ مختلف".

بدوره، وبخطوةٍ غير متوقّعة، دعم لاعب الوسط الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد كلام مواطنه، اذ اعتبر أيضاً أنه كان يجب احتساب الهدف.

وقال كروس (34 عاماً) "لقد احتسب (الحكم) تسللاً لأنه قال إنه تداخل معه (لونين)".

وأضاف "الحارس لم يكن ليصل إلى الكرة، لذا كان هدفاً".

في المقابل قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال للصحافيين "عليكم أن تسألوا الحكّام" حول الهدف الجدليّ، موضحاً "أعتقد أنه قال إن الحارس تضايق من لاعب لايبزيغ".

وعن سؤاله حول ما إذا كان الحكم البوسني إيرفان بيليتو الذي قاد ثامن مبارياته في دوري الأبطال قد أظهر قلّة خبرته في القرار، ردّ روزه "لست غاضباً من الحكم، لا أريد أن أبدأ جدالاً حول التحكيم".

وأضاف "كان خطأً. أعتقد أننا كلنا رأينا أنه لم يكن قراراً صحيحاً".

وتابع "أنا أيضاً أرتكب الأخطاء، أحياناً خطأين أو ثلاثة في اليوم"، معتبراً أن "المهم هو أن تُصحح الأخطاء، وأن تحاول أن تقوم بالأمر بطريقةٍ أفضل في المرة المقبلة".

واعتبر روزه الذي درب بوروسيا دورتموند سابقاً أن حظوظ فريقه بالتأهّل إلى ربع النهائي لا تزال قائمة قائلاً "علينا أن نُظهر أنفسنا في مدريد".