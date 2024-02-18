إيلاف من الرياض: تمكن الهلال في تحقيق الفوز (3-1) على حساب ضيفه الرائد، في مباراة جمعت بينهما الأحد على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة العشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح الهلال ملعب المملكة أرينا، إذ خاض عليه أمام الرائد أولى مبارياته الرسمية على الإطلاق، بعد مواجهتين وديتين سابقاً، فاز فيهما على إنتر ميامي الأمريكي وكذلك على النصر على الترتيب في كأس موسم الرياض الودي.

وابتعد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي ببلوغه النقطة 56، بفارق 7 نقاط عن الوصيف النصر، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 19 في المرتبة الرابعة عشر.

ويبقى الهلال دون أي هزيمة في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، كما عادل رقم غريمه التاريخي النصر بتحقيق الفوز في 13 مباراة متتالية بالدوري السعودي، وهي السلسلة التي سبق للنصر تحقيقها بشكل متتالي بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 و شباط (فبراير) 2014.

وأصبح في مقدور الهلال الانفراد بهذا الرقم، في حال حقق الفوز رقم 14 توالياً في الدوري السعودي، وهي الفرصة التاريخية السانحة له أمام الإتفاق في الجولة الـ21 من الدوري، والتي ستقام الإثنين 26 فبراير المقبل.