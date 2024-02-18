جدة: توّج الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم الفائزين بشوط كأس محافظة جدة لقفز الحواجز في نسخته الثانية ضمن بطولة المحافظة لقفز الحواجز، وذلك بمزرعة الصواري.

واشتمل اليوم الختامي لمنافسات البطولة على شوط محافظة جدة لقفز الحواجز "الجائزة الكبرى (Big)" التي شارك بها 16 فارساً وفارسة حيث حصل على المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما جاء في المركز الثاني الفارس بندر بن محفوظ، وحصد المركز الثالث الفارس أنس النعمي، فيما حل الفارس بندر بن محفوظ في المركز الرابع، وجاء زيد النجيفي في المركز الخامس.

يُذكر أن البطولة شارك فيها أكثر من 150 فارساً وفارسةً من جميع الأعمار, على مدار ثلاثة أيام بإجمالي 9 أشواط تنافسوا على جوائز تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، وسيارة.