القاهرة-إيلاف: وفقاً لتقارير اسبانية وقع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي على عقد انضمامه لريال مدريد، ليصبح مدريدياً بعقد يمتد لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2024 – 2025.

واللافت في الأمر أن المفاوضات الشاقة التي بدأت منذ مدة طويلة لم تجعل فلورينتيو بيريز رئيس ريال مدريد يتنازل عن هيبة النادي العريق، أو الخضوع لأي شروط تعجيزية من النجم الباريسي، أو أي من الأشخاص الذين يحيطون به، وخاصة الأم فايزة العماري التي تعمل وكيلة لأعمال الإبن كيليان.

مطالب فايزة العماري

فقد كانت هناك مناقشات صعبة ومعقدة مع فايزة العماري حول الحقوق الإعلانية، وما يسمى بحقوق الصورة، والمقابل المادي، إلا أن النادي الاسباني نجح في نهاية المطاف، وبتعليمات مباشرة من بيريز في الحفاظ على معاييره، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" المدريدية الإثنين.

وسوف يحصل مبابي على صافي ربح يقدر بحوالي 15 مليون يورو، وتصل إلى 20 مليون يورو سنوياً، مع منح اللاعب مقابل مالي للأهداف التني يسجلها خلال سنوات العقد التي تمتد لمدة 5 مواسم.

هيبة ومعايير الريال

ويمكن القول إن ريال مدريد، نجح في الحفاظ على هيبته ومعاييره أمام النجم المرشح بقوة لاعتلاء منصة "الأفضل عالمياً"، كما أن اللاعب تنازل مادياً مقارنة بالمكاسب التي كان يحصل عليها في باريس سان جيرمان، حفاظاً على حلمه بأن يكون نجماً في صفوف النادي الإسباني، ويستمكل مسيرته القادمة في صفوفه، خاصة أن ريال مدريد يضمن لنجومه مكانة خاصة على المستويات كافة، وخاصة جماهيرياً وإعلامياً.

