ابوظبي: أحرز البلجيكي تيم ميرلييه السبت لقب المرحلة السادسة قبل الاخيرة والثالثة له في طواف الامارات للدراجات الهوائية، في حين بقي القميص الاحمر وصدارة الترتيب بحوزة الاسترالي جاي فاين قبل الختام الأحد.

وقطع ميرلييه (31 عاماً) مسافة المرحلة في ابوظبي والبالغة 138 كلم، بزمن 3 ساعات ودقيقتين و14 ثانية، متفوّقاً بفارق السرعة النهائية على الهولندي ارفيد دي كلاين والالماني فيل باوهاوس.

وهيمن دراج فريق سودال كويك ستيب على مراحل السرعة، بعدما سبق له الفوز بالمرحلتين الاولى والرابعة، وحل ثانيا في الخامسة الجمعة، حيث تفوق الهولندي اولاف كوي عليه بعد اللجوء الى تقنية الصورة النهائية "فوتوفينيش".

وقال ميرلييه "انه اسبوع مثالي هنا في الامارات، وحتى سباق يوم امس كان قريبا، ولكن من الاجمل ان يكون لدينا صورة جميلة عنه"، في اشارة الى تثبيت النتييجة بعد العودة الى "الفوتوفينيش".

ولم يشارك المخضرم البريطاني مارك كافنديش (38 عاماً) في منافسات المرحلة، بعدما اصيب بحمى صباح السبت حسب ما اعلن فريقه استانا كازاخستان.

وحافظ فاين على القميص الاحمر والصدارة، على ان يكون الحسم في المرحلة الجبلية الاخيرة الاحد التي تقام في العين لمسافة 161 كلم ويتخللها الصعود الى قمة جبل حفيت.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة السادسة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) 3:02:14 ساعات

2 الهولندي ارفيد دي كلاين (تودور برو) التوقيت ذاته

3 الالماني فيل باوهاوس (البحرين فيكتوريوس) التوقيت ذاته

4 البلجيكي ميلان فريتين (كوفيديس) التوقيت ذاته

5 الروسي غليب سيريتسا (استانا كازاخستان) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد الجولة السادسة:

1 الأسترالي جاي فاين (فريق الامارات) 18:52:23 ساعة

2 الأسترالي بن أوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 11 ثانية

3 الاميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) بفارق 13 ثانية

4 البلجيكي ايلان فان وايلدر (سودال كويك ستيب) بفارق 21 ثانية