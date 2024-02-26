روما : عزز الأرجنتيني باولو ديبالا حظوظ روما بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله ثلاثية فريقه في الفوز الصعب على ضيفه تورينو 3 - 2 الإثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفرض ديبالا، بطل مونديال قطر 2022، نفسه نجماً للقاء بتسجيله "هاتريك" في الدقائق 42 من ركلة جزاء و57 و69، في حين سجل الكولومبي دوفان زاباتا (44) والبديل الهولندي دين هويسن خطأ في مرمى فريقه (89) هدفي تورينو.

وهو الفوز الثاني توالياً لروما الذي يشرف عليه نجمه السابق دانييلي دي روسي بعد الانتصار على فروزينوني بثلاثية نظيفة، علماً أنه كان قد خسر أمام إنتر المتصدر 2 - 4 قبل أسبوعين.

روما سادساً بالنقطة 44

رفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، متأخراً بفارق 4 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كما تقدم بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود في العاصمة لاتسيو الذي يحلّ ضيفاً على فيورنتينا في وقت لاحق.

في المقابل، مُني تورينو بخسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط على أرضه أمام لاتسيو 0 - 2 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز العاشر.