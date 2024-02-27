الدوحة : كشف البطل الأولمبي القطري معتز برشم، الثلاثاء، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "تحدّي الجاذبية" للوثب العالي، في التاسع من أيار/مايو المقبل في الدوحة، بمشاركة كوكبة من أبرز أبطال العالم والأولمبياد.

وأعلن حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مناصفة مع الإيطالي جانماركو تامبيري وبطولة العالم ثلاث مرات، في مؤتمر صحافي أن "البطولة ستكون مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد حصولها على التصنيف الفضي، وهو أعلى تصنيف ممكن أن تحصل عليه بطولة ناشئة"، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس".

محاطاً بصاحب الرقم القياسي العالمي في الوثب العالمي الكوبي خافيير سوتوماير (2.45 م) وبطل العالم السابق السويدي بيتر شيوبرغ، الثالث بعد برشم في الوثبة الأفضل تاريخياً، بصفتهما سفيرين لهذه البطولة، ورئيس الاتحاد القطري محمد عيسى الفضالة، أضاف برشم "البطولة سيكون فيها نقاط، ما سيستقطب الأبطال العالميين وسيجعلها مؤهلة للأولمبياد".

وعن فكرة إطلاق بطولة "تحدي الجاذبية"، التي ستسبق بيوم واحد، جولة الدوحة للدوري الماسي، قال برشم (32 عاماً) إنه طرح الفكرة على المسؤولين قبل خمس سنوات، "كانت على الورق بداية، والآن أصبحت حقيقة"، موضحاً أنه استوحى اسم البطولة من أن الهدف الأسمى للواثب بأن تكون قفزته أعلى لتجاوز العارضة، وهو تحدي للجاذبية أكثر مما هو تحدي للمنافسين، "وجود التنافس بين الأبطال مهم لكي تقفز أفضل، لكن الأساس هو تحدي الجاذبية".

وأكد برشم الذي يتمتع بأفضل رقم شخصي يبلغ 2.43 مترًا كثاني افضل واثب في التاريخ، أن إقامة البطولة في المسرح الروماني المفتوح في كتارا بمدرجات تتسع لـ 3500 متفرج سيضفي على البطولة نكهة مميزة، "الخطة أن تسبق البطولة الدوري الماسي، لكن في النسخ القادمة قد تكون قبل أو بعد بحسب روزنامة الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية القطرية".

وعن طموحه في أول نسخة، يضيف صاحب الفكرة إن الفوز بأول نسخة يمثل حلماً خصوصاً أن البطولة ستقام على أرضه وبين جماهيره، وهي استعادة لبطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة عام 2019 عندما كان الجمهور المُحفز الأول في استاد خليفة الدولي.

ويضيف برشم الفائز بثلاث ميداليات أولمبية (فضيتان في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وذهبية في طوكيو صيف 2021) "أنا أشارك في البطولات العالمية منذ عام 2011، ووردت لي فكرة بأن ننظم بطولة خاصة في الدوحة، نظراً للخبرات المتراكمة في التنظيم والدعم المتوفر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والمقومات الكبيرة، فضلاً عن أن الهدف الأسمى هو خلق إرث للأجيال المقبلة في الوثب العالي، ونطمح أن تشمل هذه البطولة أكثر من جولة في العديد من المدن مستقبلاً".

وأعرب سوتوماير (56 عاماً) عن سعادته لتواجده في إطلاق البطولة، وقال لوكالة فرانس برس "يسعدني أن أكون هنا، وأشعر بالامتنان للدعوة، ومستعد للترويج لهذا الحدث الكبير والبحث عن المواهب في الوثب العالي".