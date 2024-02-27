جدة - أعلن "رالي جميل" الملاحي العالمي للسيدات عن موعد انطلاق نسخته الثالثة في الرابع من آذار (مارس) المقبل تحت عنوان" شغفها يحرك العالم، على أن يتزامن اليوم الختامي للحدث مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار (مارس) 2024.

وتواصل النسخة الثالثة من "رالي جميل" نجاحها في استقطاب المتسابقات الموهوبات من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المساعي الجادة للنساء حول العالم لمواصلة النجاح. ويوضح الحدث أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المرأة السعودية في رسم معالم مستقبل رياضة السيارات، تجسيداً لرؤية المملكة 2030.

رحلة عبر أجمل مدن المملكة

وستكون نسخة هذا العام من الرالي عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن المملكة، بمشاركة أكثر من 100 متسابقة يمثّلن 36 دولة، بما في ذلك 22 فريقًا محليًا. وتبلغ مسافة الرالي 1600 كيلومتر تمرّ عبر حائل والعلا وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ما يعني أنه سيربط تراث المملكة الغني وتاريخها العريق مع تطلعاتها الطموحة نحو المستقبل، وكذلك التزام رالي جميل بفكرة إبراز الطبيعة المتنوعة والحيوية للمملكة أمام أنظار العالم.

تشجيع المرأة على المشاركة

ويوفر الرالي للمتسابقات أعلى معايير التدريب ومعايير السلامة والأدوات الملاحية، كما يحظى بالدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وفي الوقت ذاته، يبرز الرالي التزام المملكة الراسخ نحو تعزيز وتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في مختلف الأنشطة الرياضية.

وقال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في مؤسسة عبداللطيف جميل:"في الوقت الذي نستعد فيه، لانطلاق النسخة الثالثة، نشعر بالسعادة في ظل الاهتمام المتزايد من المشاركات على المستوى الدولي، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في حجم المشاركة العالمية من 36 دولة حول العالم، مقارنة بـ 15 دولة في النسخة الافتتاحية للرالي"

وأضاف :"إن هذا المستوى من الحماسة يؤكد التزامنا نحو دعم هدف تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة، وبعد قيامنا بإضافة مسارات جديدة تفرض قدراً أعلى من التحدي على المشاركات، فإننا نواصل دعم رياضة السيارات والإسهام في تطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي".

