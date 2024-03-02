الصخير (البحرين) : حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في السنوات الثلاث الاخيرة بداية مثالية في الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد بفوز سهل السبت على حلبة الصخير ضمن جائزة البحرين الكبرى.

وتقدم فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس في حين اكمل الاسباني كارلوس ساينس (فيراري) منصة التتويج. وحل سائق فراري الاخر شارل لوكلير رابعا، أما سائقا مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاملتون فحلا في المرتبتين الخامسة والسابعة تواليا.

الثامن توالياً لفيرستابن

والفوز هو الخامس والخمسون لفيرستابن في مسيرته والثامن تواليا ايضا منذ الموسم الماضي، ونجح في الصعود الى منصة التتويج للمرة التاسعة والتسعين، كما استمر في صدارة الترتيب منذ 40 سباقا وتحديدا من جائزة اسبانيا الكبرى عام 2022.

ويخوض فيرستابن الموسم الجديد وهو مرشح لاحراز لقبه الرابع تواليا مع ريد بول الذي اطبق سيطرته على الموسم الماضي بفوزه في 21 سباقا من اصل 22 بينها 19 لفيرستابن وحده.

ويتضمن الموسم الجديد 24 سباقا في رقم قياسي تتضمن الروزنامة بينها ستة سباقات سرعة (سبرينت) واربعة على حلبات في دول عربية هي بالاضافة الى البحرين، السعودية الاسبوع المقبل، وقطر والامارات في الجولتين الاخيرتين في الاول والثامن من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وانطلق فيرستابن من المركز الاول ونجح في التصدي لمحاولة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في تجاوزه عند المنعطف الاول، وحافظ على الصدارة حتى اجتياز خط النهاية من دون ان يتعرض لأي ضغوط طوال السباق وبفارق اكثر من 22 ثانية عن وصيفه.

بداية موسم مثالية

وقال فيرستابن بعد تتويجه "كان الأمر رائعا بكل بساطة. ان احصل على الانطلاق من المركز الاول واحقق اسرع لفة في السباق وافوز به، يشكل بداية مثالية للموسم الجديد، شكرا جزيلا".

وتابع "سارت الامور اليوم افضل مما توقعنا. كانت سرعتنا رهيبة. لم نواجه اي مشكلة. انها بداية مثالية فعلا".

اما بيريس فقال "حققنا افضل ما يمكن. دائما ما تريد ان تبدا الموسم بشكل جيد وهذا ما حصل".

اما ساينس فقال "لم تكن الامور جيدة لدى الانطلاق قبل ان تتحسن الامور لاحقا. نجحت في المحافظة على اطاراتي وتمكنت من اجتياز بعض السيارت اواخر السباق لكي اصعد على المنصة".

وقرّر منظّمو النسخة 75 من بطولة العالم اضفاء الطابع الاقليمي على السباقات، للتقليل من السفر وتأثيره البيئي.

ستُقام جائزة اليابان الكبرى في نيسان(أبريل) بدلاً من موعدها الاعتيادي في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك قبل جائزة الصين العائدة إلى الروزنامة. وانتقل سباق أذربيجان من فصل الربيع إلى أيلول(سبتمبر)، وقطر قبل أبوظبي مطلع كانون الأوّل (ديسمبر).

وفي جديد البطولة، انطلاق الموسم من البحرين يوم السبت، في برمجة نادرة تتناسب مع شهر رمضان، قبل أسبوع من المرحلة التالية في شوارع مدينة جدّة السعودية. واحتفظت الفرق بتشكيلات سائقيها وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ترتيب السائقين الخمسة الاوائل

1.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31:44.742 ساعة

2.سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) بفارق 22.457 ثانية

3.كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) بفارق 25.110 ثانية

4.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 39.669 ثانية

5.جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 46.788 ثانية

ترتيب بطولة السائقين:

1. ماكس فيرستابن (هولندا) 26 نقطة

2. سيرخيو بيريس (المكسيك) 18

3. كارلوس ساينس (إسبانيا) 15

4. شارل لوكلير (موناكو) 12