إيلاف من مدريد: صبت الصحافة المدريدية غضبها الشديد على الحكم خيسوس مانزانو الذي ألغى هدف جود بلينغهام نجم ريال مدريد في مرمى فالنسيا، ووصفت ماركا، وآس، وغيرهما من صحف مدريد القرار بأنه "فضيحة"، فقد أطلق الحكم صافرة النهاية، والكرة في الهواء، في قرار لا يمكن استيعابه، وخاصة من جانب عشاق الريال.

صحيفة ماركا عنونت: "فضيحة التعادل" أو التعادل الفاضح، في إشارة إلى قرار مانزانو المثير للجدل، وقالت إن ما حدث لم يسبق له مثيل في ملاعب كرة القدم، كما استخدمت صحيفة "آس" وهي مدريدية أيضاً كلمة "فضيحة" لوصف المباراة التي انتهت بتعادل الريال مع فالنسيا 2-2 في الميستايا.

معاقبة المظلوم بيلينغهام

وكشفت صحيفة "آس" كذلك عن أن بيلينغهام الذي غضب من قرار الحكم الظالم بعدم احتساب الهدف، ويواجه الإيقاف في مباراتين، وقد تصل العقوبة إلى 3 مباريات جراء الاعتراض على الحكم، والألفاظ التي وجهها له، عقب قرار إلغاء الهدف بطريقة غير مفهومة.

غضب ملكي

عشاق ريال مدريد أبدوا انزعاجا شديدا من النهاية الجدلية لمباراة الفريق ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني، فقد سجل بيلينغهام هدف الفوز في الثانية الأخيرة، ولكن الحكم مانزانو ألغى الهدف، وأطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء".

القرار تحكيمي غير مسبوق، ومنع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

الريال كان من المفترض أن يعود من المستايا بـ 3 نقاط، ولكنه حصل على واحدة فقط، نتيجة القرار التحكيمي المثير للجدل.

البداية مثيرة والنهاية ظالمة

سيناريو المباراة شهد إثارة كبيرة، فقد تأخر ريال مدريد بهدفين، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في تحقيق التعادل بثنائية في شباك فالنسيا، وكان الختام بقرار مانزانو الظالم من وجهة نظر الصحافة المدريدية.



يذكر أن الريال رفع رصيده إلى 66 نقطة بهذا التعادل، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و 9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في نفس الجولة يخوضها الأحد.