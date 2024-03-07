انديان ويلز (الولايات المتحدة) : انسحب الإسباني رافايل نادال، حامل لقب 22 بطولة كبرى، الأربعاء من دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في كرة المضرب، لعدم جاهزيته بالتنافس، ملقياً بمزيد من الشكوك حول إمكانية عودته إلى أعلى مستويات اللعبة.

وجاء قرار ابن السابعة والثلاثين بعد أربعة أيام من خسارته مباراة استعراضية في لاس فيغاس أمام مواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً.

غاب نادال عن معظم دورات موسم 2023 بسبب اصابات في بطنه وانحاء مختلفة من جسده، ولم يخض هذه السنة سوى دورة بريزبين الأسترالية حيث عانى إصابة في وركه.

وكان من المتوقع أن يلعب نادال الخميس ضد الكندي المخضرم ميلوش راونيتش.

قال الماتادور "بحزن كبير انسحب من دورة إنديان ويلز الرائعة". تابع في بيان "كنت أعمل بجهد... لكن لا أرى نفسي جاهزاً للعب على أعلى مستوى في حدث كبير مماثل".