لندن: أقرّ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرّب تشلسي أنه كان "سيتصرّف بالطريقة نفسها" مثل مشجعي النادي المحبطين، بعدما طالبوا بإقالته خلال المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه برنتفورد 2 2 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويحتل الـ"بلوز" المركز الحادي عشر في الموسم الأوّل لبوكيتينو مدرب توتنهام وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، بفارق 19 نقطة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو (52 عاماً) الخميس قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الاثنين المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين إنه احتاج إلى "تقبّل الانتقادات". وأضاف "علينا أن نحاول التطوّر على صعيد طريقة اللعب والنتيجة ونحاول أن نُغيّر هذا الشعور".

وتابع "أتمنى أن يساندنا الجمهور الاثنين وأن يساعدوا الفريق على الفوز في المباراة".

وأشار المدرب الذي يخوض تجربته الثالثة في إنكلترا (ساوثمبتون في 2013 2014) إلى أنه "يجب أن نتقبّل أن هذه هي كرة القدم. ربما لو كنت مشجعاً، لتصرّفت بالطريقة نفسها مثلهم لأنه تشلسي، ونحن لا نطابق التوقّعات".

ويحاول بوكيتينو الذي تحوم حوله تكهنات عن إمكانية أن يخسر منصبه، أن يتعامل مع مسألة الإصابات المتكررة، إذ يغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين مثل الفرنسيين كريستوفر نكونكو وويسلي فوفانا، وريس جيمس، وانضم إليهم أخيراً بن تشيلويل الذي تعرّض لإصابة في كاحله.

وعلّق الأرجنتيني "ثمّة دائماً أمر ما"، مضيفاً "إنه أمرٌ محبطٌ للغاية ومخيّبٌ للآمال لأن الوضع لم يسمح لنا أبداً بالعمل مع المجموعة كاملة وأن نقول {هيا، نافسوا الآن}... لكن علينا أن نقبل الظروف، حظ سيء للغاية".

وفي سياقٍ منفصل أعلن تشلسي الخميس تكبّده خسائر قبل الضرائب بقيمة 115 مليون دولار في 12 شهراً حتّى حزيران (يونيو) 2023، في أوّل عامٍ تحت ملكيّة كونسورتيوم بقيادة الأميركي تود بوهلي، مقارنةً مع نحو 155 مليون دولار في العام الماضي.