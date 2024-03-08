لوس انجليس : قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب إلى إسقاط ضيفه المتصدر في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس 115 109 الخميس بتسجيله "تريبل دابل" للمرة العشرين هذا الموسم ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وارتقت المواجهة التي كانت منتظرة بين الفريقين إلى مستوى التوقّعات في دنفر، حيث حقق ناغتس فوزه الـ43 في المركز الثالث ضمن الغربية، وخسر سلتيكس للمرة الـ14.

وتعملق يوكيتش بتسجيل "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 32 نقطة، 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما أنهى زميله الكندي جمال موراي المباراة مسجّلاً 18 نقطة وأرون غوردون (16).

في المقابل كان جايلن براون أفضل مسجّلي المباراة بـ41 نقطة و14 متابعة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب سلتيكس الخسارة للمباراة الثانية توالياً لأوّل مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما كان قد خسر أمام كليفلاند كافالييرز 104 105 الثلاثاء.

ولعب يوكيتش دوراً مهماً بالفوز، رافضاً التلميحات بأن تكون هذه المباراة "بروفة" للنهائيات هذا الموسم.

وقال الصربي في مقابلة في الملعب بعد المباراة "لا يزال الطريق طويل للوصول إلى النهائيات يا صديقي".

وأضاف "تمتعنا بطاقة جيدة للغاية الليلة... هجومنا كان على الموعد".

بدوره، اعتبر جو مازولا مدرب سلتيكس أن الكرات الـ12 التي خسرها فريقه صنعت الفارق.

وقال "أعتقد أن دنفر قاموا بعملٍ أفضل باستغلال الأخطاء أكثر منا".

وفي مباراةٍ أخرى قاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس إلى التغلب على ضيفه ميامي هيت 114 108 مسجّلاً بدوره "تريبل دابل" أيضاً بـ35 نقطة، 11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.