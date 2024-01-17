لوس انجليس : واصل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تعملقه وتخطى عتبة الاربعين نقطة للمباراة الثانية تواليًا ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لتجاوز عقبة دنفر ناغتس حامل اللقب بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش 126 121، الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

مواجهة من العيار الثقيل جمعت بين إمبيد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والصربي نيكولا يوكيتش افضل لاعب في الدوري مرتين، فارتقت المنازلة الى حجم التوقعات في مباراة متقاربة جدا.

لكنّ إمبيد، صاحب الـ 41 نقطة خلال مباراة الاثنين بمواجهة هيوستن روكتس التي شهدت عودته من الاصابة، قدّم مرة اخرى اداء رفيعا ودكّ سلة منافسة بـ 41 نقطة مع سبع متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وكان ابن الـ 29 عاما حاسما في الوقت القاتل من المباراة مسجلا 11 نقطة في الربع الرابع، ليعوّض سيكسرز تأخره بفارق ست نقاط.

وقال إمبيد بعد المباراة التي تابعها 19775 متفرّجاً "أدع المباراة فقط تأتي الي، لكنّ الفضل يعود الى زملائي، يضعونني في افضل موقف للنجاح ويثقون بي، هذا هو المفتاح".

وتابع "لن استطيع القيام بما افعله من دون الثقة التي يمنحوني اياها".

وتعانق امبيد ويوكيتش اثر الصافرة النهائية بعد مباراة حامية الوطيس بين الجانبين.

وقال إمبيد عن ذلك "لقد قلت له انّه اللاعب الافضل في الدوري".

وأضاف "لقد فاز ببطولة، وهذا هو افضل فريق في الدوري، إنه افضل لاعب في النهائي. لقد قلت له ان يستمر".

واحتدمت المباراة في فتراتها الاخيرة بعد ان تعادلت النتيجة 111 111 قبل سبع دقائق.

الا انّ سلة إمبيد الخلفية منحت سيكسرز التقدم 115 113، قبل ان يرفع بنفسه الفارق الى 4 من تسديدة من المسافة المتوسطة.

وكانت ثلاثية اخرى كفيلة بحسم النتيجة بعد ارتفاع الفارق الى عشر نقاط.

وأسهم ايضا في فوز سيكسرز تايريز ماكسي بتسجيله 25 نقطة من بينها أربع ثلاثيات وأضاف توبياس هاريس 24 نقطة. كما سجّل كيلي اوبر جونيور 11 نقطة.

وكان يوكيتش افضل مسجّل لدنفر بـ 25 نقطة مع 19 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة

وأضاف ايضا من جانب ناغتس مايكل بورتر جونيور 20 نقطة جمال موراي 17.

وعزّز سيكسرز موقعه في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية مع 26 فوز و13 خسارة، متخلفا عن بوسطن سلتيكس المتصدر (31 9) وميلووكي باكس الثاني (28 12).

وبقي ناغتس ثالثا في المنطقة الغربية بـ 28 فوزًا و14 خسارة خلف مينيسوتا تمبروولفز (28 11) وأوكلاهوما سيتي ثاندر (27 12).

صنز يُسقط كينغز بصعوبة

من جهة أخرى، فاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز في مباراة مثيرة 119 117 في أريزونا.

وكان كيفن دورانت نجم اللقاء بامتياز بعد ان سجل 15 نقطة في الربع الرابع لينهي اللقاء بـ 27 نقطة. وكان غريسون ألن افضل مسجّل لصنز بـ 29 نقطة.

وبدا انّ فينيكس في طريقه لخسارة محتّمة حيث تخلف بفارق 22 نقطة قبل 8 دقائق و22 ثانية.

الا انّ انتفاضة قوية منه تفوّق فيها بنتيجة 32 8 على منافسه في الدقائق الاخيرة قلبت المباراة رأسا على عقب.

وعادل إريك غوردون النتيجة لفينيكس بتسديدة ثلاثية قبل 45 ثانية من النهاية، قبل ان يحرز دورانت رميتين حرتين ليضع صنز في المقدمة 117 115.

ثمّ عادل دي أيرون فوكس النتيجة لكنّ رميتين حرتين اضافيتين من دورانت حسمتا النتيجة.

وعن الانتفاضة القوية لصنز، اجانب دورانت "ليس لدي ادنى فكرة. اعرف عادة كيف تكون المباراة مكوّنة، لكنها كانت غامضة. كل شيء حصل في سرعة كبيرة. اعتقد اننا كنا جميعا في قلب المعركة".

وقاد بول جورج بتسجيله 38 نقطة فريقه لوس انجليس كليبرز للفوز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 128 117.

سجّل جورج 28 نقطة بمفرده في النصف الثاني ليحقق لوس انجليس فوزا لافتا. رفع كليبرز رصيده الى 26 فوزًا مقابل 14 خسارة في المركز الرابع بالمنطقة الغربية.